Égypte : d’incroyables découvertes réalisées !

En Égypte, des archéologues viennent de mettre à jour de nombreux trésors et autres tombeaux, pour le plus grand plaisir des amateurs d’histoire.

En Égypte, un groupe d’archéologues a réussi à mettre à jour un incroyable trésor composé de nombreuses tombes, cercueils et sarcophages vieux de 2.500 ans. En tout et pour tout, 250 sarcophages ont été découverts aux côtés de tombes de grands dieux égyptiens, Anubis, Amon, Min, Osiris, Isis, Nefertum, Bastet et Hathor. Une statue sans tête de l’architecte Imhotep, qui a construit la pyramide de Saqqara, a également été découverte. À l’heure actuelle, ce sont 150 statues de bronze qui ont été retrouvées. Enfin, les archéologues ont également mis à jour un sistre, un vieil instrument de musique, et une collection de récipients en bronze utilisés dans les rituels de culte de l’ancienne déesse égyptienne de la fertilité Isis.

« La mission du Conseil suprême (géré par Mostafa El-Waziri) des antiquités a réussi à découvrir la première et la plus grande cache de 150 statues en bronze de la période tardive dans le cimetière des animaux sacrés de Saqqara, ainsi que des puits funéraires contenant 250 cercueils fermés en bois coloré contenant des momies, qui seront exposées au Grand Musée égyptien« , ont déclaré les archéologues dans un communiqué de presse diffusé en ligne. Autre grande découverte, un papyrus intact alors qu’il date de plus de 100 ans. Bref, cette annonce marque ici l’immense avancée archéologique opérée par les scientifiques, qui n’ont pas manqué de cacher leur joie.

Ce papyrus serait un verset du Livre des Morts et pourrait être long de 9 mètres. Il va être envoyé au Musée égyptien du Caire pour une analyse plus approfondie dans leur laboratoire spécialisé. Les cercueils, eux, vont être envoyés au Grand Musée égyptien, actuellement en construction et qui devrait ouvrir ses portes dans le courant de l’année, du côté des Grandes Pyramides de Gizeh. Des découvertes qui s’enchaînent puisque depuis 2018 et la trouvaille de la tombe du prêtre royal Wahtye (vieille de 4 400 ans!), ce sont des puits funéraires qui ont été trouvés du côté de Saqqara l’an dernier. L’ancienne Égypte a donc encore énormément de choses à offrir et tant mieux pour nous !