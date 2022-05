57 ans d’écart et un mariage de prévu !

Un jeune homme de 19 ans a demandé la main de sa compagne, âgée quant à elle, de 76 ans. De quoi déranger de nombreuses personnes !

Une scène absolument insolite. Inattendue. En effet, sur les réseaux sociaux, un jeune homme de 19 ans seulement, Giuseppe D’Anna a diffusé une vidéo sur laquelle il annonce ses fiançailles. Problème ? Sa compagne est bien plus vieille que lui. Ainsi, malgré la compilation romantique de photos du moment où il s’est mis à genoux, tous les internautes n’ont pas félicité le futur couple. Ces images transpirent pourtant la joie, le bonheur. On peut y voir Giuseppe tenant un bouquet de cœurs en ballon, agenouillé à côté de sa fiancée rayonnante. D’autres images montrent le jeune homme se pencher afin d’embrasser sa compagne au bord d’une piscine, près d’une fontaine, etc… Mais quelque chose gène, choc.

En effet, la compagne de Giuseppe est âgée de 76 ans et a donc, 57 ans de plus que lui. « Imagine que quelqu’un dise : c’est ta mère ? !? » pouvait-on lire en commentaire, de même que « On pourrait croire que c’est sa tante », a écrit un autre. Une troisième personne a commenté : « Non, c’est assez d’internet pour aujourd’hui. » De nombreuses personnes ont d’ailleurs tenu à faire le comparatif entre cette situation et une autre, celle de Cheryl et Quaran qui, eux, ont 37 ans de différence. Le couple utilise également TikTok pour montrer leur relation malgré les nombreuses critiques.

On pense également à Willow Sias, 23 ans et son partenaire, David Simonini, 63 ans qui a été son « premier et seul rendez-vous sur Tinder ». Comme Giuseppe, Willow a été accusée par certains utilisateurs des médias sociaux de sortir avec David uniquement pour avoir un « sugar dady ». Mais elle a répondu : « Je m’en fiche. Je ne connais aucune de ces personnes, et si c’était le cas, ce ne sont pas des personnes dont l’opinion m’intéresse à ce sujet. Mais cela dérange parfois David, alors nous apprécions les gentils commentaires que nous recevons. » Pour certaines personnes, il suffit simplement de s’adapter à son temps, pour que la relation soit un vrai plaisir !