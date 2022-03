Canal, Spotify, Discord : victimes de cyberattaques !

Cette semaine, Netflix, Spotify, Discord ou encore Canal et C8 ont été victimes de cyberattaques, paralysant leur activité durant quelques heures.

Une série de cyberattaques a eu lieu cette semaine. De nombreux réseaux, de nombreuses plateformes et même des chaînes de télévision ont été ciblés. Nous pensons notamment à Twitter (même si cela a moins bien marché), à Spotify, au réseau social Discord ainsi que plus surprenant… À C8 ! En effet, la chaîne du groupe Canal aurait été victime d’une cyberattaque mercredi soir. Selon les informations du présentateur Cyril Hanouna, les cartes réseau du groupe ont tout simplement sauté. Problème, il est très rare que la carte principale et la carte de soutien sautent au même moment surtout à une période ou d’autres grands groupes étaient attaqués.

« Suite à un problème technique nous ne pouvons pas prendre le direct dans le 6A7. Toutes nos excuses, on se retrouve dans un instant avec Cyril Hanouna » pouvions-nous ainsi lire en bandeau sur la télévision avant que, quelques minutes plus tard, Hanouna annonce la fin de l’émission. « Je vous le dis on est très inquiet. Il est 19h23, on est dans TPMP. Il a fallu qu’Isabelle revienne pour que tout saute. Posez-vous les bonnes questions » a-t-il ainsi lancé avant de continuer, « On va essayer de faire l’émission. Toute l’équipe de C8 est en train de faire le nécessaire pour que tout soit arrangé pendant l’émission. (…) ».

Le son n’arrêtait pas de sauter. Le lendemain, un expert en cybersécurité a été invité à échanger sur le plateau. Il a notamment expliqué que les coïncidences étaient beaucoup trop fortes pour ne pas croire à une cyberattaque… D’autant que quelques jours auparavant, C8 avait déjà rencontré des problèmes d’attaques numériques, notamment sur ses sondages qui étaient tous falsifiés. Il semblerait donc que quelqu’un en ait après l’émission présentée par Cyril Hanouna. Résultat ? Face aux menaces, le gouvernement a décidé d’échanger avec les producteurs de l’émission, pour en apprendre davantage.