Russie : un chat de 12.5 kilos pris pour un chien

En Russie, une femme est l’heureuse propriétaire d’un chat tout simplement énorme, parfois confondu avec un chien.

En Russie, une jeune femme est l’heureuse propriétaire d’un chat, pour le moins… Énorme. Ce dernier est tellement grand que beaucoup de personnes pensent même qu’il s’agit d’un chien. Pour autant, il s’agit bien là d’un félin. Une vraie surprise pour Yulia Minina, qui vit à Oskol en Russie. En effet, la jeune femme a acheté son chat il y a presque deux ans alors qu’il n’était qu’un tout petit chaton. Mais au fil des mois, elle a été choquée par la taille du chat – qui s’appelle Kéfir. Ce dernier n’a cessé de grandir ! Âgé de 10 mois, il pèse 12.5kg.

Interrogée, Yulia a déclaré: « Je ne pouvais même pas penser qu’un bébé ordinaire puisse devenir si gros. Il n’a pas seulement grandi en apparence, il est aussi très intelligent et se comporte toujours calmement. Le regard ressemble généralement à celui d’une personne. Kéfir a une apparence incroyable, mais c’est un enfant très affectueux et modeste. » Un chat exceptionnellement grand donc, qui attire toute l’attention et qui semble apprécier les moments câlins.

Seule problématique ? Son habitude à dormir sur sa maîtresse. Malheureusement pour Yulia, son chat (franchement gros) vient lui tenir compagnie lorsque la nuit tombe. « Il a une autre habitude : la nuit, il aime grimper sur moi et dormir. Quand il était chaton, cela ne me causait aucun inconvénient. Mais maintenant, il est devenu grand et lourd, et, bien sûr, il est difficile de dormir comme ça. » Le pire dans cette histoire ? Le chat est supposé grandir encore 2 ou 3 ans. Bref, un sacré phénomène. On a hâte de voir ce à quoi il pourrait donc ressembler dans les mois à venir même s’il semble difficile d’imaginer un chaton atteindre, frôler voire dépasser les 15 – 20 kilos.