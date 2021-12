Il jette son ordinateur et 300 millions d’euros de Bitcoin !

Il y a quelques années, un homme a jeté son ordinateur contenant plusieurs bitcoin, aujourd’hui valorisés à plus de 300 millions d’euros. Il tente tout pour le retrouver.

L’homme qui aurait perdu 340 millions de livres sterling en Bitcoin, après avoir jeté son disque dur à la poubelle, aurait récemment recruté des personnes qui ont travaillé avec la NASA pour l’aider à le trouver. Décidément, ce dernier ne recule devant rien et, craignant que son immense fortune ne soit perdue sous des tas d’ordures, a donc décidé de tout faire pour le retrouver. Pour rappel, celui qui est désormais âgé de 36 ans a jeté son ordinateur dans une vieille décharge de Newport, au Pays de Galles, en 2013. Plus tôt cette année, le conseil municipal lui a refusé l’autorisation de fouiller, bien qu’il leur ait offert un quart de toute fortune trouvée.

Dans un énorme effort pour mener à bien sa recherche, il s’est penché sur la disponibilité d’experts en données, d’environnementalistes et d’ingénieurs du monde entier. Il est désormais en contact avec une entreprise nommée Ontrack, qui est embauchée par la NASA. Ces derniers sont connus pour leurs véritables exploits en matière d’analyse de données. Ils ont notamment réussi à récupérer le disque dur endommagé de la navette spatiale Columbia après sa chute sur Terre en 2003. Il était tombé dans un lac asséché. La société de Minneapolis a même réussi à récupérer 99% des données.

Ontrack pense qu’ils peuvent récupérer entre 80 et 90 pour cent si son disque dur peut être trouvé. « J’ai réuni un consortium complet d’experts dans le domaine pour réfuter toutes les affirmations selon lesquelles le conseil a déclaré avoir des inquiétudes. J’ai parlé à des experts en récupération de données qui ont travaillé avec la NASA sur la catastrophe de la navette spatiale Columbia. Ils ont pu se remettre d’une navette qui a explosé et ils ne semblent pas penser que le fait d’être dans une décharge sera un problème. » En d’autres termes, il est prêt à vraiment tout pour récupérer son outil et les bitcoins qui vont avec. Il faut dire que 300, 400 voire 500 millions de livres, dollars ou euros, ça change une vie.