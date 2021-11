Un astéroïde proche de s’écraser sur la Terre ?

Un astéroïde pourrait froler la Terre, enfin presque. En effet, selon certains astronomes nous pourrions avoir quelques sueurs froides. De là à ce que la menace devienne réalité ?

Armageddon, bientôt une réalité ? En effet, un astéroïde de 130 mètres se dirigerait tout droit vers notre bonne vieille Terre. Le registre des débris spatiaux de la NASA affirme que le rocher géant devrait se rapprocher de notre planète. Deux fois plus grand que Big Ben (pour vous donner une idée), ce dernier est également plus grand qu’un stade de football américain. Il a été découvert par l’astronome américain Carolyn S. Shoemaker à l’observatoire de Palomar le 28 novembre 1994, et a depuis été renommé en tant que « 1994 WR12 ». Jusqu’en 2016, il était répertorié comme un astéroïde présentant un « risque d’impact sur la Terre » par le JPL Center for NEO Studies (CNEOS). Or son niveau de menace a depuis été abaissé.

Chose peut rassurant toutefois, les astronomes estiment que si jamais WR12 devait frapper la Terre, il produirait une explosion équivalente à plus de 77 mégatonnes de tonnes de TNT, soit une fois et demie plus puissante que la « Tsar Bomba », la bombe nucléaire la plus puissante jamais testée au monde. Rassurez-vous. Il semblerait que nous soyons toutefois, bien en sécurité ! Les astronomes prédisent que l’astéroïde passera la Terre à une distance d’environ 4 millions de kilomètres, si ce n’est plus. Pour autant, juste au cas ou, la NASA et les scientifiques ont développé un nouvel outil permettant de tous nous sauver, la mission DART.

DART, ou le « Double Asteroid Redirection Test » pour utiliser son nom complet, est le premier test d’une nouvelle technologie pour empêcher de futures collisions d’astéroïdes. L’idée de DART est de couper l’astéroïde de sa trajectoire. Il sera testé sous peu, en visant le 65803 Didymos, un astéroïde proche de la Terre qui est en orbité autour d’une minuscule « lune » appelée Dimorphos. Si cela s’avère être une réussite, nous devrions être tranquilles pour de nombreuses années. Pour autant, nous ne connaîtrons pas les résultats avant un bon bout de temps. Il faudra 10 mois pour parcourir les 6,8 millions de kilomètres jusqu’à Dimorphos et la collision ne devrait pas avoir lieu avant fin septembre ou début octobre 2022.