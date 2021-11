Koh-Lanta : Teheiura a été exclu du jeu pour avoir triché !

Teheiura a été exclu de Koh-Lanta pour avoir triché. Il a demandé de la nourriture à des pêcheurs qui se trouvaient à proximité de l’île.

Teheiura, exclu de Koh-Lanta. Celle-ci, personne ne l’avait vu venir. En effet, l’aventurier mythique de l’émission de survie de TF1 a été exclu du jeu pour avoir triché. Ce dernier aurait effectivement demandé de la nourriture à certains locaux. Selon certaines sources, il aurait reçu du poisson à deux reprises, la seconde n’étant pas de son ressort mais seulement de la gentillesse de ses pairs. La séquence, désormais culte, aura duré six minutes. L’image de héros et d’aventurier qu’il aura mis tant de temps à façonner s’est donc écornée, au point de partir en fumée.

« Nous avons appris, et nous avons eu la confirmation, qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture. Et plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp », explique Denis Brogniart, avant que Teheiura ne vienne confirmer ses dires. Il avouera avoir mangé à deux reprises, expliquant ensuite qu’il a terriblement souffert du manque de nourriture, probablement plus que les autres. La tentation était, selon lui, bien trop forte. « J’ai failli à une règle que j’ai acceptée. C’est pour ça que ça va me peser toute ma vie. Ce qu’il s’est passé, mon geste irréparable sur le moment, va me servir de leçon ».

Le résultat est inévitable. La sanction était attendue : Teheiura ne participera pas à l’épreuve sur l’île des bannis. Il est directement envoyé dans la maison des ambassadeurs. Exclu du jeu, il participera toutefois au grand jury final qui visera à déterminer le ou la gagnante du jeu. « J’accepte [la sanction] parce que je reconnais avoir trahi la loi de Koh-Lanta », conclut Teheiura qui, sur les réseaux sociaux, a envoyé un long message à ses fans, leur demandant pardon. Des soupçons pèsent à l’encontre d’autres candidats, notamment Sam, Phil ou encore Claude et Laurent mais, à ce stade, absolument rien ne permet de confirmer ces dires.