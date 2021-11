USA : il se venge après que sa fille ait été vendue à un gang !

Aux USA, un père désemparé a tué son gendre qui avait vendu sa fille à un gang pour près de 1.000 dollars, pour trafic sexuel.

Un père aurait assassiné le petit ami de sa fille après avoir découvert qu’il l’avait vendue à un gang en vue de réaliser du trafic sexuel. John Eisenman, de Spokane, aux États-Unis, est désormais accusé du meurtre au premier degré d’Aaron Sorensen. Âgé de 60 ans, l’individu a été retrouvé et arrêté par les forces de l’ordre, après que le corps de Sorensen, l’homme recherché, ait été découvert ligoté et bâillonné dans le coffre d’une voiture abandonnée sur East Everett Avenue à Spokane le mois dernier. La police a depuis déclaré que le jeune homme de 19 ans aurait été tué par son père en novembre de l’année dernière à la suite d’une dispute au sujet de sa fille.

Selon certaines informations, Eisenman avait découvert un mois plus tôt que Sorensen avait vendu sa fille à un réseau de trafic sexuel à Seattle pour 1 000 $. Il décide alors d’aller sauver sa fille. Il la retrouve et la ramène chez elle avant de se rendre à AirWay Heights, l’adresse de l’ancien compagnon de sa fille. Il aurait ensuite tendu une embuscade à l’adolescent et l’aurait poignardé à mort. Un communiqué de la police a déclaré: « Au cours de cette rencontre, Eisenman a enlevé la victime, l’a attachée et l’a placée dans le coffre d’un véhicule. Eisenman a ensuite agressé la victime en le frappant à la tête avec un parpaing, puis l’a poignardé à plusieurs reprises, provoquant sa mort. »

Après l’homicide, Eisenman a conduit le véhicule dans une zone reculée du comté de North Spokane et a abandonné la voiture avec le corps toujours à l’intérieur. Le père aurait jeté la voiture dans la campagne, où elle est restée jusqu’à ce que quelqu’un la conduise et l’abandonne sur East Everett Avenue. Le véhicule, une Honda de 1991, appartenait à la compagne d’Eisenman. Le père lui, a accueilli les forces de l’ordre en expliquant que la voiture a été volée quelques mois auparavant. Rapidement, les soupçons s’intensifient et Eisenman décide de coopérer, sans résistance. Sa caution s’élève à 1 million de dollars.