Quelles sont les 5 meilleures séries de tous les temps ?

La BBC a décidé de réaliser un classement des meilleures séries jamais réalisées. Quelles sont celles qui figurent au top 5 ?

Quelles sont les meilleures séries de tous les temps ? Cette question, tout le monde se la pose. Pour autant, les goûts et les couleurs varient, difficile donc de trouver un consensus. Pour autant, la BBC a décidé de se prêter au jeu. Elle a effectivement décidé de dresser une liste des meilleures séries de l’histoire. Pour cela, elle s’est basée sur les réactions du public, les thématiques ainsi que tout ce qui touche au scénario et à la cinématographie. Bref, elle a tout pris en compte pour essayer de nous dévoiler son top 100 des meilleures productions de tous les temps. Ici, on se focalise uniquement sur le top 5.

En cinquième position arrive ainsi… Games of Thrones ! La création de David Benioff a été un vrai phénomène au moment de sa sortie. Si la fin a été bâclée (en tout cas, c’est ce que disent de nombreuses personnes), la série mi-médiévale, mi-science-fiction a rapidement trouvé son public. La série se positionne juste derrière Fleabag. En quatrième production, la série britannique qui a été diffusée à partir de juillet 2021, raconte l’histoire d’une trentenaire qui se retrouve à devoir gérer son établissement café après la mort de son ami.

En troisième position, l’incroyable Breaking Bad. Comment ne pas apprécier l’histoire de ce professeur de chimie qui, face à la mort, se retrouve à produire en énorme quantité du crystal meth. Les performances de Bryan Cranston et Aaron Paul sont inoubliables. Créée par Matthew Weiner et diffusée entre le 19 juillet 2007 et le 17 mai 2015, Mad Men prend la seconde place du classement. Enfin, tout en haut du classement, The Wire ! La série fait le pied de nez à toutes les grosses productions. On pense à d’autres shows classiques et historiques, comme The Office qui aurait mérité sa place au classement des meilleures séries de tous les temps !