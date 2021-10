1 homme sur 2 pourrait avoir une relation intime avec l’IA

L’IA peut-elle tout nous prendre au point d’avoir un réel impact sur notre vie intime, notre vie sexuelle ? Chez les hommes, la réponse est oui.

L’intelligence artificielle peut-elle et va-t-elle nous remplacer à moyen ou long terme ? Si, dans certains cas, l’IA est prisée notamment dans les secteurs de l’industrie et des nouvelles technologies, qu’en est-il de l’aspect social ? Une enquête a récemment été menée par Tidio auprès de 1.200 personnes. L’idée était, avant tout, de définir à quel point les gens avaient confiance en l’intelligence artificielle et s’ils étaient prêts à lui accorder toute une grande partie de leur confiance. Une autre question avait pour objectif de déterminer le ressenti des gens face aux emplois directement menacés par le développement de cette technologie finalement bien nouvelle.

Dans les faits, on remarque que les jeunes n’ont qu’une vision très restreinte de l’avenir et que le déploiement massif de l’IA ne les aide pas à y voir plus clair. Dans ce sondage, 78 % des personnes interrogées ont également avoué redouter, par exemple, une propagation de désinformations à cause de l’IA. Autre point assez surprenant, la différence de vision sur le sujet, en fonction du sexe. Un homme et une femme ont un point de vue dramétialement opposé ! On remarque que les hommes sont plus enclins à faire confiance à l’IA, notamment en ce qui concerne une opération médicale ou de l’enseignement auprès de leurs enfants.

Mais ce qui surprend le plus, c’est bien au niveau des relations intimes. 48 % des hommes interrogés ont confié qu’ils seraient prêts à avoir une relation sexuelle avec un robot. 33% des femmes ont répondu la même chose. Plus dingue encore, 43% des hommes ont expliqué qu’ils pourraient bien tomber amoureux d’un robot ou d’une intelligence artificielle, contre 33% des femmes. L’enquête n’explique pas cette différence de point de vue au niveau sociologique. Pour autant, les résultats ne manqueront pas de faire réagir !