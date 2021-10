Netflix : Squid Game devient le show le plus regardé

Squid Game est devenu le show Netflix le plus regardé de l’histoire de la plateforme, avec plus de 110 millions de vues depuis son arrivée sur nos écrans.

L’annonce était imminente. Squid Game est bel et bien devenu le show Netflix le pus regardé de l’histoire. Rien de bien surprenant, le buzz autour du show était tel que cela était annoncé depuis belle lurette. Résultat, 111 millions de comptes ont regardé du premier au dernier épisode, l’affreuse série coréenne. Celle-ci devant très largement l’ancienne détentrice du record, Bridgerton et ses 82 millions de vues. Pour se baser sur ces chiffres, Netflix a développé ses propres métriques. Pour compter comme une vue, un compte doit avoir regardé, au minimum, deux minutes d’un show sans s’arrêter.

Depuis ses débuts sur la plate-forme de streaming le 17 septembre, Squid Game est devenu une sensation mondiale. Des milliers de mèmes, de blagues ou encore de tenues d’Halloween et de théories ont fusé sur le net. Attention toutefois. Le show n’est pas pour les âmes sensibles et contient des scènes qu’on pourrait juger comme étant vraiment sanglantes, presque gores. À cela, s’ajoute la pression psychologique, qui est bien réelle. Pas de quoi stopper les fans pour qui il s’agit d’un vrai plébiscite.

Le principe est simple, un certain nombre de joueurs à court d’argent s’affrontent dans une sélection de jeux pour enfants potentiellement mortels pour une part d’un prix de 38,5 millions d’euros (environ). S’ils perdent, ils meurent. Le show est un tel succès qu’il a obtenu 100% sur Rotten Tomatoes. Joel Keller de Decider a déclaré: « Squid Game’s prend une nouvelle idée et la transforme en un drame passionnant ; nous espérons qu’il continuera à créer la tension que nous avons vue au cours des 20 dernières minutes de la saison. » Kayti Burt de Den of Geek a ajouté : » Squid Game n’offre pas une échappatoire aux horreurs du monde réel ; dans ses limites en tant que drame fictif, il nous donne quelque chose de bien plus rare : une affirmation qu’ils existent et que nous ‘ n’êtes pas le seul à les trouver cauchemardesques. »