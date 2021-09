Un village italien a construit son propre soleil !

En Italie, un petit village a décidé de construire son propre soleil. Une prouesse géniale, basée sur l’humain et non la science !

En Italie, un petit village passe pas moins de 3 mois, chaque année, dans le noir complet. Mais plutôt que de se laisser abuser et ne rien faire face à cette drôle de particularité naturelle, les citoyens ont décidé de créer leur propre soleil. C’est via le compte TikTok de @Dr.karanr, que nous avons appris cette drôle d’information. En effet, celui-ci nous expliquait comment et pourquoi le village de Viganella passait pas moins de 90 jours dans la pénombre totale. En effet, ce village se situe tout en bas d’une vallée entourée de blocs de montagnes empêchant la lumière naturelle de passer. Cela se déroule entre les mois de novembre et de février. Ce manque de soleil induit également certains manques, comme un déficit en sérotonine, l’hormone du bonheur.

Cela impact l’humeur, le sommeil ou encore l’énergie. À terme, diverses études ont démontré que cela pourrait même supposer une hausse du taux de criminalité ! C’est pourquoi, en 2006, le village a décidé de créer son propre soleil. Un immense miroir de 8 mètres sur 5 a été dressé en haut des montagnes et permet de refléter le soleil, directement dans le centre du village. Un projet complètement dingue, qui aura coûté pas moins de 100.000 euros à la communauté. Interrogé à l’époque, le maire de la ville, Pierfranco Midali a confirmé que cela avait été tout sauf simple à mettre en place !

Dr Karan, lui, explique que le miroir reflète le soleil jusqu’à 6 heures par jour, permettant ainsi aux citoyens de se sociabiliser. Le maire de l’époque le confirme d’ailleurs, le projet est basé sur l’humain et non la science en elle-même. Pour de nombreux internautes, cette décision était la bonne, certains allant même jusqu’à la comparer à du grand génie. Face au succès de cette décision, la ville de Rjukan, en Norvège, a décidé de se tourner vers exactement le même procédé, faisant d’elle la seconde ville au monde à avoir son propre soleil.