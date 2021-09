Téléréalité : combien gagnent les influenceuses ?

Mais combien gagnent les influenceuses françaises, reconnues grâce au secteur de la télé-réalité ?

Ce n’est un secret pour personne, les stars de téléréalité gagnent très bien leur vie. Récemment, le salaire touché par l’incontournable Mon Marsault aurait d’ailleurs fuité. Certaines personnes se sont amusées à le calculer et à dévoiler aux yeux de tous combien la jeune maman toucherait tous les mois. « Toucherait » car rien n’a encore été confirmé. Pour rappel Manon Marsault a débuté sa carrière au sein des Marseillais dès 2016. Depuis, elle a enchaîné les apparitions, les clashs et s’est même mariée avec un autre incontournable, Julien Tanti. Devenue influenceuse, Manon fait la fréquente promotion de produits de marque.

Des placements de produits qui rapportent gros. En effet, selon un très célèbre blogueur, la jeune femme toucherait pas moins de 150.000 euros par mois. Un pactole impressionnant qui s’explique assez simplement. Ses millions de followers valent de l’or. Ses apparitions dans les Marseillais seraient également bien rémunérées. Un salaire proche de celui de Carla Moreau, qui elle aussi réussirait à plutôt bien s’en sortir. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir même si la principale intéressée n’a encore rien dit sur le sujet (et ne devrait d’ailleurs pas se prononcer).

Pour autant, certaines stars peuvent toucher encore plus. C’est notamment le cas de Nabilla qui, selon certaines informations, toucherait entre 190.000 et 200.000 euros par mois pour ses activités. Réseaux sociaux, apparitions, création d’entreprises, la jeune femme serait l’une de celles si ce n’est celle qui s’en sortirait le mieux. Bref, on comprend tout de suite un peu mieux pourquoi ce monde attire autant de personnes et pourquoi il fait tant rêver. Avec tant d’argent à la clé, comment ne pas succomber ? Pour autant, gare aux dérives, qui ont de plus en plus nombreuses. Les critiques ne manquent d’ailleurs jamais de le souligner !