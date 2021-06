Découverte : un nouvel océan, découvert !

Un nouvel océan vient d’être découvert, tout près de l’Antarctique. Une avancée remarquable pour les scientifiques du monte entier.

Un nouvel océan découvert sur Terre ? La réponse est oui. En effet, les scientifiques viennent d’annoncer qu’un nouvel Océan venait d’être découvert. Enfin, presque. Ce dernier a été mis en carte, pour la toute première fois, en 1915. De longs débats entouraient alors sa définition. S’agissait-il d’une mer, d’un océan ? L’étendue d’eau entourant l’Antarctique a longtemps suscité l’émoi au sein de la communauté scientifique même si ces dernières années, beaucoup s’accordaient à dire qu’il s’agissait plutôt d’un océan que d’une mer. La National Geographic Society vient, à ce titre, de trancher. L’océan Austral, comme son nom l’indique, rejoint ainsi la liste composée du Pacifique ou encore Indien et Pacifique.

« Faute d’un consensus international, nous ne l’avions cependant jamais officiellement reconnu », a en fait tenu à expliquer Alex Tait, géographe au sein de la National Geographic Society. Les experts se demandaient si cet Océan Austral n’était pas seulement la partie la plus froide des trois Océans situés au Nord. Ils n’arrivaient pas à déterminer si oui ou non, cette zone maritime était unique ou s’il s’agissait d’un prolongement. Il apparaît toutefois clair aujourd’hui que l’océan Austral est « entouré par le trajet du rapide courant circumpolaire antarctique ».

Mais ce n’est pas tout. En effet, l’Océan Austral est le seul océan dans le monde qui touche les trois autres. De plus, il entoure un continent au lieu d’être lui-même entouré par de grandes terres. Une décision complexe mais définitive qui permettra également à terme d’attirer l’attention de la communauté citoyenne sur la fragilité de l’environnement et l’écosystème de la région afin d’en promouvoir la préservation. En effet, tous les regards se tourneront désormais vers cette zone, afin d’en apprendre davantage au sujet de cette faune et de cette flore, bien lointaines de ce à quoi nous sommes habitués et qui subissent les changements climatiques.