Roland Garros : une joueuse suscite la polémique !

À Roland Garros, Naomi Osaka a suscité la polémique. En cause ? Sa détresse psychologique. Elle a préféré se retirer plutôt que de se heurter davantage.

Le monde du sport, derrière Naomi Osaka. En effet, la jeune femme (numéro deux mondiale) a plusieurs fois affirmé qu’elle comptait bien boycotter la presse au cours de la quinzaine de Roland-Garros. Celle-ci a plusieurs fois fait part de son mal-être et de son instabilité psychologique. De fait, plutôt que de faire face à des dizaines de journalistes, celle-ci préfère se concentrer sur une seule chose : le tennis. Or, cela n’a pas du tout plu à l’organisation, qui n’a pas manqué de le lui faire savoir. Elle a ainsi été condamnée à 15.000 dollars d’amende. Si jamais elle venait à réitéré, elle risquait alors la suspension pure et simple et l’exclusion du tournoi. Chose qui n’arrivera toutefois pas puisqu’elle a pris la décision d’elle-même se retirer.

Forcément, cela a surpris énormément de monde, à commencer par les sportifs engagés dans le tournoi. Serena Williams, par exemple, a tenu à saluer le courage de la jeune femme, affirmant qu’il fallait respecter toutes les sensibilités. En effet, elle a rappelé que certaines personnes pouvaient avoir “la peau dure” quand d’autres allaient être un peu plus fragiles. Un constat partagé par d’autres, comme Cori Gauff, qui à 17 ans est connue pour être une très bonne joueuse et une joueuse particulièrement engagée dans la lutte contre le racisme. Celle-ci a avoué avoir été surprise et touchée par la vulnérabilité de la championne qui, bien malgré elle, a suscité le buzz.

Chez les hommes, c’est Novak Djokovic qui y est allé de sa petite phrase. Le champion serbe a expliqué qu’il fallait énormément de courage pour prendre la décision prise par Naomi Osaka. Il l’a salué, ajoutant qu’il espérait la voir aller vite, bien mieux, afin de l’admirer sur les courts de tennis. Malheureusement, nul ne sait de quoi est fait l’avenir. Sur les réseaux sociaux, la championne a confié qu’il lui faudrait un certain temps pour revenir sur les devants de la scène. Certains y voient même l’annonce d’une retraite prématurée.