McDo annonce une opération spéciale Japon !

En France, McDonald’s a confirmé qu’une opération spéciale Japon allait voir le jour d’ici au 12 mai. De quoi contenter tous les fans de l’archipel !

Le Japon débarque enfin chez McDonald’s. En effet, à partir du 12 mai prochain, le leader du marché de la restauration rapide a confirmé que deux nouveaux sandwichs allaient bientôt débarquer, sandwichs qui nous rappellent l’archipel nippon. Rassurez-vous, les baguettes ne sont pas prévues pour tout de suite, ni même les sandwichs aux sushis. Quoique, presque. En effet, selon certaines informations, dès mardi prochain, un burger au wasabi va débarquer. Il s’agirait d’une revisite du fameux Filet o’Fish. En outre, ce dernier pourrait également être agrémenté de pickels bien croustillants. Bref, une revisite complète et inattendue de l’un des sandwichs de chez McDo, qui était le plus critiqué, le plus moqué.

Mais ce n’est pas tout. En effet, McDonald’s a confirmé la revisite de son McWrap et dévoile le Mc Wrap Tokyo & Chicken Wasabi. Ainsi, après le wrap NYC, la firme américaine nous emmène du côté du Japon avec un sandwich mêlant piquant et viande blanche. « La petite touche inspirée du Japon », affiche ainsi l’un des restaurants de la firme en Savoie, visiblement fier de pouvoir présenter ce genre de produits à sa clientèle. Une manière donc d’apporter un peu de Japon dans nos assiettes, ce qui ne devrait pas manquer de faire mouche auprès des jeunes, très portés sur la culture asiatique.

Mais McDonald’s va-t-il s’arrêter là ? L’opération semble prendre de plus en plus d’ampleur. En effet, les stories se multiplient sur les réseaux sociaux et il y a fort à parier que la firme pourrait nous surprendre avec de nouvelles annonces dans les jours à venir d’autant que les terrasses rouvriront une semaine après le lancement de l’opération. De là à imaginer les vendeurs porter des kimonos ? Peut-être pas. Pour autant, jeu, cadeaux et autres goodies pourraient bien être incorporés aux nombreux menus. De quoi créer tout un vaste univers le temps de quelques jours.