Jean-Michel Blanquer, face à la détresse des jeunes !

Le ministre de l’éducation, Jean-Miche Blanquer, se trouve actuellement en période de crise, confronté à la détresse des jeunes.

Les étudiants, toujours en colère. En effet, il y a quelques jours, ces derniers (notamment les étudiants bac et BTS) ont décidé de monter au créneau afin de réclamer le bac en contrôle continu. La situation actuelle, les cours en demi classe et l’incertitude semble avoir un impact délétère sur leur façon de faire. C’est pourquoi, le dialogue doit être trouvé. Du côté de l’exécutif en revanche, on semble être fermé à l’idée. Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer n’a pas vraiment tenu à réagir, se contentant d’affirmer qu’il était prêt à mettre une loi en place afin d’interdire l’écriture inclusive à l’école, bien loin donc des attentes des jeunes.

Face à l’urgence, Cyril Hanouna a décidé lui, de donner la parole aux jeunes. Hier, au cours de TPMP, plusieurs étudiants étaient invités à débattre afin de discuter de leurs problèmes et proposer des pistes, des solutions. L’animateur aurait également proposé à Jean-Michel Blanquer de venir sur son plateau. Malheureusement, le ministre de l’Education Nationale a décliné l’invitation. « Coucou les chéris, je taf depuis hier sur les sujets du bac et du BTS et la gestion des examens. C’est juste incroyable ce qui se passe. On essaiera de trouver des solutions demain dans TPMP. » a-t-il ainsi lancé, ajoutant qu’il serait heureux de voir le ministre venir lui rendre visite.

« Bon les chéris, Jean-Michel Blanquer ne viendra pas ce soir il aurait d’après mes informations un tournoi de fléchette et le championnat de France de Marelle ! » a-t-il finalement lancé sur les réseaux sociaux, signifiant donc une fin de non recevoir. « Je peux comprendre ! Il y a des priorités ! Mais ne vous inquiétez pas on gère le dossier étudiant ce soir quand même. » a-t-il terminé, preuve qu’il espérait bien voir Jean-Michel Blanquer lui rendre visite. Pas de quoi calmer la gronde donc, alors que de nouveaux blocus sont attendus un peu partout à travers la France.