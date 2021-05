Bloqué, ce perroquet insulte violemment ses sauveurs

An Angleterre, un perroquet a violemment insulté les pompiers venus le secourir. Ce dernier était bloqué sur un toit depuis 3 jours.

En Angleterre, une scène insolite a fait le tour des médias locaux. En effet, une compagnie de soldats du feu est venu sauver un petit perroquet coincé sur le haut d’un toit. Mais au moment d’arriver, l’oiseau s’est montré plutôt hostile, invitant les pompiers à « aller se faire foutre » (f**k off en version originale). La scène, elle, s’est déroulée sur le toit d’une maison d’Edmonton, au nord de Londres. Trois jours durant, Jessie, un petit perroquet bleu et jaune, était bloqué en haut, ne pouvant descendre afin de recouvrer une certaine liberté. Mais plus que la triste situation et la beauté de l’animal, c’est bien le grossier langage de la bête qui a suscité le plus de remarques. Il faut dire qu’il est rare de se faire insulter de la sorte par un volatile.

Le pompier, pour amadouer l’animal, s’est ramené sur le toit avec une petite serviette et un bol de nourriture. L’idée était de récupérer la bête avant de tranquillement descendre. On imagine donc la surprise du volontaire au moment d’arriver sur place d’autant que Jessie est un animal qui sait voler mais qui n’a pas daigné utiliser l’ensemble de ses talents. À cause d’une blessure ? Chris Swallow, chef des équipes de pompiers a confirmé la situation. « Nous avions peur d’une blessure. Mais nous avons rapidement découvert que le perroquet était plutôt grossier et n’arrêtait pas de nous insulter, ce qui nous a beaucoup fait rire ».

Il s’est d’ailleurs avéré que Jessie n’était pas blessée. En effet, après avoir été nourrie, elle s’est envolée vers un autre toit puis sur un arbre avant de rentrer chez elle. Une situation insolite mais habituelle pour les pompiers qui se voient obligés de gérer de telles interventions de plus en plus fréquemment. En Angleterre, ces derniers ont d’ailleurs appelé à ce que ces interventions soient désormais géré par d’autres organismes, comme la SPA locale par exemple, qui est habituée à ce genre d’exercice. S’ils ne peuvent rien faire, ce sera ensuite au tour des soldats du feu d’agir !