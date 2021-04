Gueule de bois : une étude surprenante vois le jour

Cette nouvelle étude sur les gueules de bois semble aller à l’encontre de tout ce que nous étions habituer à croire : plus nous vieillissons, moins elles sont graves !

Contrairement à ce que vous pourriez penser, notamment si votre jeunesse est derrière vous, les gueule de bois seraient de moins en moins sévères au fur et à mesure que le temps passe. Une récente étude vient effectivement de le confirmer, jetant par la même occasion un véritable froid sur les pensées communes. En effet, nous avons tendance à estimer que les gueules de bois et l’alcool en général sont moins bien perçus avec le temps. Pour autant, une étude très sérieuse vient remettre tout cela en cause : les jeunes, s’ils ont toujours tendance à boire n’importe comment, sans retenue, vont moins bien gérer leur consommation. De leur côté, les personnes âgées, même si elles boivent plus ou moins fréquemment, vont mieux gérer.

Une raison potentielle à cela, serait que… Nous nous y habituons. L’habitude permet de réduire la sensibilité à l’alcool et donc, de mieux gérer sa consommation. Au contraire, dès lors que vous êtes jeune, vous pourriez vous sentir comme si c’était la fin du monde. L’étude, publiée dans “Alcohol and Alcoholism” évoque également les responsabilités : travail, famille, cela aurait un impact sur le subconscient et forcerait donc une personne à mieux gérer ses gueules de bois. Bien entendu, celles-ci peuvent toujours arriver et se révéler difficiles à assumer. Si vous sentez que vous êtes sur le point de non retour le soir-même, veillez à mettre une bouteille d’eau au frigo et préparez votre commande McDonald’s du lendemain.

L’étude conclut toutefois : « Les gueules de bois déclinent en intensité avec l’âge. En y regardant de plus près, le sexe de la personne pouvait jouer plus jeune, mais avec l’âge, la situation revient à des niveaux similaires et homme comme femmes sont logés à la même enseigne. La sensation de douleur et la gestion de celle-ci semblent être deux facteurs déterminants ». De quoi totalement aller à l’encontre de ce qui est généralement cru concernant l’alcool et la gestion de celle-ci ! Pour autant, inutile de vous mettre une charge dès ce soir, nous vous rappelons que l’alcool est mauvais pour la santé.