Police de Chicago : choc après la mort d’un jeune de 13 ans

À Chicago, aux USA, un jeune garçon de 13 ans a trouvé la mort après avoir été touché par un tir effectué par un policier.

Une scène terrible. En effet, il y a quinze jours, décédait le jeune Adam Toledo, 13 ans, après avoir été abattu par la police. Les images de la body cam du policier responsable de cet acte viennent d’ailleurs d’être diffusées, provoquant une véritable onde de choc. En effet, nous pouvons y voir le policier tirer à balle réelle sur le jeune individu qui s’effondre alors. Des images tout simplement choquantes, qui font craindre le pire alors que le procès de Dereck Chauvin est actuellement en cours et que Daunte Wright, un jeune afro-américain a lui aussi trouvé la mort suite à une bévue policière, du côté de Minneapolis.

Dans les faits, il est 2h38 du matin, dans la nuit du 28 au 29 mars, lorsque Toledo est pris en chasse par une policier. Ces derniers se sont rendus sur place après qu’un signalement pour coup de feu ait été effectué. Sur place, Toledo se trouve avec un certain Ruben Roman, de 21 ans. Les deux prennent la fuite mais Eric Stillman prend en chasse le plus jeune. « Arrête-toi, putain », crie-t-il, puis « Montre-moi tes mains, putain ». Le jeune homme se retourne les mains en l’air, sans rien. Pour autant, il semblerait qu’il détenait bien une arme et qu’il ait eu le temps de la jeter juste avant de se faire attraper.

« Ça va ? Où est-ce que tu es blessé ? », lui lance alors l’officier alors que le jeune homme est à terre, la bouche en sang. Sans réponse, il lui prodigue alors un massage cardiaque et appelle les secours. À Chicago, les violences sont en constante hausse, à plus de 50% sur la seule année 2020. La maire, Lori Lightfoot, va devoir rapidement réagir si elle souhaite que la situation s’apaise et ne revienne à une certaine normale, alors que la plupart des grandes villes américaines sont, effectivement, de plus en plus en proie à ce phénomène.