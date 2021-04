Huawei : un dangereux virus infecte 500.000 smartphones

Un dangereux virus infecte les smartphones Huawei. À ce jour, plus de 500.000 téléphones ont été infectés et les données des usagers, volées.

Tout comme avec un ordinateur, il faut bien faire attention à son smartphone. La preuve encore récemment, avec les Huawei. Le constructeur chinois a confirmé qu’un malware profitait d’une petite faille afin de voler les données bancaires de sa clientèle. À ce jour, ce sont près de 500.000 smartphones qui auraient été ciblés par le virus Joker, qui s’active depuis le téléchargement d’applications dans l’AppGallery. Dans les faits, celui-ci cible les données bancaires des usagers qui se font alors voler toutes leurs économies. En tout et pour tout, ce sont 10 applications qui sont considérées comme douteuses.

Mais étrangement, celles-ci ont réussi à passer outre le système de filtrage sécuritaire. Les applications elles, peuvent se connecter à distance, grâce à un serveur, avant de télécharger les fichiers supplémentaires. Ces applications peuvent également envoyer des notifications ou des SMS afin de récupérer certains identifiants et autres codes de confirmation 2FA afin de se connecter. Le virus lui, intercepte ces SMS et récupère toutes les données sensibles sans éveiller le moindre soupçon.

Parmi les applications frauduleuses, se trouvent :

Superkeyboard (com.nova.superkeyboard)

Happy Color (com.colour.syuhgbvcff)

Fun Color (com.funcolor.toucheffects)

New Keyboard 2021 (com.newyear.onekeyboard)

Camera MX (com.sdkfj.uhbnji.dsfeff)

Camera BeautyPlus (com.beautyplus.excetwa.camera)

Color RollingIcon (com.hwcolor.jinbao.rollingicon)

Funney Meme Emoji (com.meme.rouijhhkl)

Happy Tapping (com.tap.tap.duedd)

Messenger All-in-One (com.messenger.sjdoifo)

Si vous détenez l’une d’entre elles, n’hésitez pas à la supprimer le plus rapidement possible avant de lancer un scanner intégral de votre smartphone. Nous vous invitons également à ne vous tourner que vers des applications développées par des éditeurs connus et bien notés. En effet, les applications douteuses doivent toutes êtres rayées de votre smartphone ! N’hésitez pas à effectuer vos petites recherches sur le net, si vous avez un doute ou à lire les avis récoltés. De même, tournez-vous vers le nombre de téléchargement enregistré !