Les Évadés, meilleur film de tous les temps ?

Les Évadés est-il le meilleur film jamais réalisé ? Pour des millions de personnes, la question ne se pose pas. Un récent vote est d’ailleurs venu le confirmer.

Bien entendu, cela ne veut rien dire, vos préférences pouvant ne pas être celles de votre voisin. Pour autant, force est de constater que malgré les années qui passent, le film Les Évadés reste une véritable valeur sûre. Récemment, un sondage a été mené au cours duquel les quatre films les mieux notés de lmdB. Pour rappel, il s’agit de l’un des sites spécialisés dans le cinéma, qui jouit d’une des plus grandes audiences. Autant vous dire que celui-ci est une référence. Parmi ces films : Les Évadés, Batman : The Dark Knight, avec Christian Bale et Heath Ledger ou encore le Parrain I ainsi que le Parrain II. Quatre films particulièrement appréciés et connus des plus grands cinéphiles. Il faut dire que ces derniers font bel et bien partie de l’histoire.

Le résultat lui, est sans appel. En effet, 47.4% des sondés ont assuré que les Évadés étaient le meilleur film de l’histoire, juste devant le long-métrage de Christopher Nolan. Le premier Parrain a terminé en troisième position, avec 11.2% tandis que son sequel, lui, a récolté 7.4% des suffrages. Film également très bien noté sur Netflix, les Évadés raconte l’histoire d’un homme qui va tout faire afin de sortir de prison, quitte à creuser à l’aide d’une petite cuillère, un mur et ce, le temps de plusieurs années. Il se liera d’amitié avec un autre prévenu, joué par Morgan Freeman, qui le rejoindra plus tard.

Loué à sa sortie, les Évadés n’a reçu aucun awards et ce, malgré des nominations à la pelle. Pour autant, le film est entré dans la légende depuis. Une belle satisfaction pour les acteurs de ce film, qui sont souvent cités et célébrés pour avoir joué dans cette œuvre d’art. Sur lmdB, le film détient d’ailleurs la meilleure note du site, avec 9.2/10, juste devant le premier Parrain, avec Marlon Brando, Al Pacino et James Can, qui est noté à 9.1. Le Parrain II et Batman eux, doivent se contenter d’un 9/10. De très beaux films, donc que nous vous invitons à découvrir sans plus attendre.