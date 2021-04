Covid-19 : des vidéos de soirées au gouvernement relayées

Sur les réseaux sociaux, certains internautes relayent des vidéos de soirées organisées au sein de certains ministères. Mais sont-elles pour autant vraies ?

De nouvelles images. En effet, alors que les réseaux sociaux sont actuellement en fusion afin de découvrir si oui ou non des ministres se sont rendus chez Pierre-Jean Chalençon et à d’autres dîners clandestins, voilà qu’une vidéo montrant une soirée organisée au cœur du ministère de l’Enseignement supérieur vient d’être diffusé, sur Twitter toujours. Selon les premières informations, la scène se serait déroulée fin janvier dernier, aux alentours de 22h. « Petite « bamboche » organisée au ministère de l’enseignement supérieur… Vidéo filmée le 29 janvier 2021 aux alentours de 22 h… » pouvions-nous lire en légende.

Rapidement, la vidéo a été regardée près de 50.000 fois. De quoi susciter l’indignation chez de nombreuses personnes pour qui ces images sont insupportables alors qu’elles même sont obligées de se serrer la ceinture en ces temps compliqués. Contacté, l’entourage de la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a confirmé que cette vidéo était bel et bien authentique. Selon les premiers renseignements, cette vidéo aurait été tournée un vendredi soir, un peu après 22h. « C’est un moment de détente en marge d’une semaine de travail, il n’y a pas lieu de monter ça en épingle ».

Les internautes eux, ne comptent pas en rester là. Pour ces derniers, il y en a effectivement marre de cette impunité et de ce « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Pour certains, l’affaire des restaurants clandestins est de trop même si, du côté du gouvernement, on affirme que cela tourne à la délation alors que ces derniers travaillent 7 jours sur 7, 16h par jour. Une volonté de nuire pour certains qui commence à faire réellement peur, mais qui ne devrait pas empêcher l’exécutif de continuer à mener sa politique.