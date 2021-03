WhatsApp : comment deviner si vous avez été bloqué ?

Vous n’avez plus de nouvelles de vos interlocuteurs ? Sur WhatsApp, il se pourrait que vous soyez désormais bloqué. Mais comment s’en assurer ?

Vous discutiez avec un ou une amie, une personne que vous aimiez bien et depuis, plus rien ? Sur WhatsApp, tout peut aller très vite et il est fort probable que cette même personne ait pris la décision de vous bloquer, ni plus, ni moins. C’est dur, certes, mais c’est comme ça et vous ne pouvez pas y faire grand chose. Mais au fait, êtes vous réellement sûr d’avoir été bloqué par votre interlocuteur ?

Bloqué sur Whatsapp ? Deux façons de vérifier

Afin de s’en assurer, il existe deux techniques principales, facile à mettre en place et qui pourraient vous permettre de lever certaines doutes :

Le message envoyé n’est pas reçu : lorsque vous envoyez un message sur WhatsApp un petit V gris se dévoile, lorsque le second s’affiche, c’est que le message a bien été reçu. Ils passent alors au bleu lorsque le message est lu. Votre message envoyé sur WhatsApp bloqué à un seul V ? Si votre interlocuteur n’a pas passé son smartphone en mode avion ou ne manque pas de réseau, c’est qu’il vous a probablement bloqué.

La photo de profil n’apparaît plus : là, il y a de forte chance que votre interlocuteur ait vraiment pris le temps de vous bloquer. En effet, si la photo de profil n’apparaît pas et est remplacée par un visuel gris, vous êtes probablement sur la touche. Attention cependant à ne pas tirer de conclusions trop hâtives, certaines personnes ne mettant tout simplement pas de photo.

Le Ghosting, ce phénomène en vogue

Ce phénomène en vogue n’est autre que le ghosting. Ne plus répondre du jour au lendemain se fait de plus en plus, tant il est simple de bloquer une personne et de discuter avec de nouvelles, notamment grâce aux applications de rencontre, en l’espace de quelques minutes seulement.

Pour autant, cette « technique » fait plus de mal que de bien à la personne concernée et le plus simple reste d’envoyer un simple message d’explication. Notons que sur WhatsApp, si une personne venait à vous bloquer puis vous débloquer, elle ne recevrait pas le dernier message envoyé. Il faudra donc reprendre la discussion ou simplement s’expliquer avant de repartir sur de meilleures bases.