Chèque psy : les étudiants pourront enfin consulter

Depuis le 1er février, les jeunes étudiants français ont désormais droit au chèque psy. Trois séances de 45 minutes leurs sont offertes afin de faire face à cette crise.

Depuis hier, lundi 1er février, les étudiants français ont droit à un chèque psy. En effet, la crise sanitaire a eu un terrible impact sur ces derniers, qui ont énormément de mal à joindre les deux bouts. Manque d’argent, étude à distance, manque de lien social, les jeunes font face à de nombreuses barrières qui les empêchent de pleinement s’épanouir. Face à la montée de leur désespoir, les gouvernement a donc annoncé la mise en place de chèque psychologie. Ces chèques permettront aux plus démunis de se rendre dans centres et cabinets spécialisés afin de discuter avec un psychologue. Un geste important quand on sait qu’une séance peut revenir jusqu’à 60 euros !

« [Il doit] permettre à tous les jeunes qui en ont besoin d’accéder beaucoup plus facilement, et avec une prise en charge, à un professionnel – psychologue, psychiatre. » a annoncé le président de la République le 21 janvier dernier, confirmant ainsi avoir écouté la grogne des jeunes. De fait, tous les étudiants qui en éprouveront le besoin, pourront se tourner vers ce chèque psy et obtiendront des rendez-vous avec des psychologues spécialisés.

Afin de l’obtenir, trois étapes :

Ils doivent, dans un premier temps, consulter leur médecin généraliste, seul à pouvoir prendre une décision concernant une psychothérapie ou non.

Les jeunes peuvent ensuite choisir un psychologue ou une psychothérapie, en fonction de la liste qui leur a été donnée.

Enfin, il suffira de prendre rendez-vous et surtout, de s’y rendre.

En tout et pour tout, les jeunes auront droit à trois séances de 45 minutes. Dernier point, la consultation avec votre médecin généraliste ne vous coûtera pas un centime. En effet, celle-ci est également prise en charge par l’État. Seule point à prendre en compte, cette consultation doit avoir lieu directement par visioconférence.