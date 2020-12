Noël : une incroyable découverte a été effectuée !

En cette période de fête de fin d’année, un incroyable découverte a été effectuée en République tchèque. En effet, les clous utilisés lors de la crucifixion auraient été retrouvés.

En cette période de Noël, les fervents catholiques pourraient avoir une belle surprise. En effet, selon certains experts, les clous ayant servi à la crucifixion de Jésus auraient été retrouvés. Cette découverte a eu lieu au cœur d’une chambre secrète d’un petit monastère situé au cœur de la République tchèque. Les archéologues continuent actuellement de travailler au cœur de ces lieux, situés à Milevko. Ces clous auraient été retrouvés dans une petite boîte faite de 21 carats d’or qui auraient été construite entre 260 et 416 après la mort du Christ.

Sur cette petite boîte, se trouve une inscription, qui se traduit par « Jésus est le Roi ». À ce stade, les experts sont tout simplement incapables de déterminer si oui ou non les clous retrouvés ont été utilisés lors de la crucifixion. Pour autant, cette découverte est inestimable et pourrait marquer un véritable tournant. Une découverte plus importante encore que les reliques de Saint-Maur. Ces reliques étaient contenues dans une boîte en or. S’y trouvaient des fragments des corps de Saint-Maur, Saint-Jean et Saint Timothée.

Pour l’agence de presse tchèque, Jiří Šindelář, a expliqué que cette relique a été compliquée à retrouver. À l’époque, les Hussites ont tout détruit sur leur passage, ne laissant donc aucune preuve de la présence d’un tel objet. Mais pour eux, il est envisageable qu’un clou utilisé lors de la crucifixion ait terminé sa route à Milev. D’autres experts vont toutefois devoir se pencher sur la question et analyser ces clous. La boîte, elle, a été retrouvée au fond d’une pièce secrète, datant du 15è siècle. Une grande nouvelle donc d’autant que cette année, des archéologues ont affirmé avoir retrouvé la maison d’enfance de Jésus, à Nazareth.