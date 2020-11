Le cyberharcèlement, en hausse avec le reconfinement

Selon une étude, le cyberharcèlement serait en forte hausse en France, à cause notamment de cette période de reconfinement. L’association e-Enfance alerte.

On le sait, le harcèlement à l’école est l’un des grands sujets sociaux du moment. Avec le confinement, la tendance s’est toutefois inversée. En effet, si le harcèlement sur place a moins lieu, le cyberharcèlement lui, explose. Sur internet ou les réseaux sociaux, de nombreuses personnes victimes, chaque jour, d’attaque verbale et intimidante. D’après une récente enquête, cette tendance serait même à la hausse. Ainsi, l’association e-Enfance a décidé d’intervenir. Jeudi dernier, alors qu’avait lieu la journée contre le harcèlement scolaire, l’organisation a confirmé que le nombre de cas lié à du cyberharcèlement, était en hausse de 50%. Un chiffre terrible, qui montre qu’il faut redoubler d’efforts afin de garantir un web sain.

Dans les faits, les adolescents passent de plus en plus de temps sur leurs smartphones ou sur leurs réseaux sociaux. Résultat, il est plus simple pour eux d’envoyer ou de recevoir des insultes et des critiques. Certaines personnes n’hésitent donc pas à monter au créneau afin d’appeler à la retenue et à une évolution des comportements. « Pendant le confinement, la plateforme d’écoute de notre association a enregistré une augmentation de 30%. En générant donc deux fois plus de signalements de cyberharcèlement aux plateformes » explique le directeur de E-Enfance à l’AFP.

Selon certains chiffres, un enfant sur dix est victime de moqueries et de harcèlement à l’école. Aujourd’hui, l’association tente donc de faire bouger les chiffres dans le bon sens. « De nombreux comptes ont ainsi été fermés. Grâce à la coopération avec Snapchat et Instagram. La raison ? Des cyberviolences avérées telles que le chantage sexuel à la webcam, le revenge porn » continue la direction, appelant les parents à mieux éduquer et à mieux se renseigner sur les comportements de leurs enfants.