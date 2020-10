Les psychopathes aimeraient beaucoup boire du Gin Tonic !

Une récente étude est venue affirmer que les psychopathes auraient tendance à boire du Gin Tonic. Vous ne regarderez plus vos amis de la même manière.

Boire du Gin Tonic ferait-il de vous un ou une psychopathe ? La question peut effectivement se poser. Une récente étude menée par les scientifiques de l’université d’Innsbruck, en Autriche, ont effectivement déterminé que les personnes psychopathes avaient tendance à aimer ce fameux cocktail. Pour mener à bien ce projet, les scientifiques ont étudié les habitudes de 900 personnes ainsi que leur personnalité. Pour être très précis, les 900 personnes invitées à participer à cette étude devaient noter des boissons et certains aliments sur une note allant de 1 à 6. Finalement, tous ont estimé que le Gin Tonic, une boisson très amère, était parfaite pour faire souffrir les autres. D’ailleurs, il a été découvert que l’ensemble des aliments jugés amers, étaient excellents pour faire souffrir les siens.

Une étude qui fait écho à un papier publié par le Guardian, il y a près de trois années. À l’époque, il était expliqué que les psychopathes avaient tendance à préférer le rap à la musique classique. Ce constat a été réalisé par les chercheurs de l’université de New York, aux États-Unis. En effet, ces derniers ont analysé les préférences musicales de 200 personnes, invitées à écouter 260 morceaux différents. En se basant sur l’étude et l’analyse de 20 éléments et traits de personnalité. En fonction du score, votre niveau de « psychopathe » est alors confirmé ou non. Résultat, les titres “No Diggity” des Blackstreet arrive en tête des titres favori des personnes susceptible d’être des psychopathes, avec « Lose Yourself » d’Eminem en seconde position. À l’inverse, ceux qui apprécient “My Sharona” de The Knack et “Titanium” de Sia sont moins susceptible de devenir psychopathe.

Bien entendu, cela ne veut pas dire que les personnes qui sont amenées à boire du Gin Tonic ou à écouter du rap sont ou seront des psychopathes. De plus amples études doivent ainsi être menées sur le sujet afin de confirmer, ou non, les goûts de personnes ayant ces tendances. Cela pourrait même permettre, à terme, de mieux les comprendre pour mieux les déceler et éviter certains drames ou certaines déviances.