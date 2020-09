Ancienne pasteur, elle se lance dans le strip-tease

Ancienne pasteur, Nikole Mitchell a décidé de tout quitter pour se lancer dans le strip-tease. Une reconversion insolite, qui semble toutefois bien fonctionner.

Une histoire incroyable. Nikole Mitchell est une femme de 36 ans, ancienne pasteur. Pratiquante, elle a longtemps œuvré au sein de l’Église, afin de prêcher la bonne parole. Mais cette vie n’était pas la sienne, n’était pas faite pour elle. Pour le New York Post, la jeune femme affirme que, très jeune déjà, elle a longtemps rêvé de devenir strip-teaseuse. Toutefois, celle-ci a été endoctrinée, comme elle l’explique, affirmant que ses croyances la portaient à croire que son corps et ses envies étaient une mauvaise chose. Ainsi, celle qui est maman de trois enfants, a décidé de suivre la voie tracée par sa famille, se lançant corps et âme dans la religion.

Aujourd’hui cependant, cette dernière a décidé de tout chambouler. La voilà strip-teaseuse ! « On m’a appris que les femmes appartenaient à la cuisine et devaient s’occuper des enfants », explique-t-elle. En 2011, elle rejoint pourtant la Woodland Hills Church, ce qui lui ouvre une première fois les yeux, notamment au sujet de l’égalité des genres. Jusqu’en 2016, Nikole reste ainsi pasteur, mais commence une nouvelle fois à se poser des questions autour de sa sexualité. « Je me disais, oh mon dieu, je ne pense pas être hétéro » affirme-t-elle après un spectacle LGBT à New York.

« Je savais que le fait de faire mon coming-out me ferait perdre beaucoup de crédibilité auprès des gens de mon église ». Mais le 4 juillet 2017, Nikole franchit le pas et s’affirme sur YouTube, telle qu’elle est vraiment. Quittant l’église, elle décide de commencer les photos de nues. Elle qui avouera ne s’être jamais sentie aussi sacrée que lors de ces shootings affirme qu’également que la sexualité est quelque chose de sacrée, dont nous devons tous profiter. Aujourd’hui, celle qui est également une star d’instagram, a décidé de s’ouvrir un compte OnlyFans.