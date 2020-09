Covid-19 : retour sur les nouvelles annonces du gouvernement

Hier soir; le gouvernement français a annoncé la mise en place de nouvelles restrictions liées au covid-19. Retour sur l’ensemble de ces annonces.

En France, la situation face au covid-19 s’aggrave. Avec plus de 10.000 cas recensés par jour, une hausse des hospitalisations ou encore une hausse du taux de reproduction du virus, le gouvernement a décidé de rapidement réagir. Face à ce rebond de l’épidémie, mercredi, l’exécutif a donc confirmé la mise en place prochaine de nouvelles restrictions, dont trois nouvelles zones, la zone d’alerte, la zone d’alerte renforcée et enfin, la zone d’alerte maximale. Ces trois zones distinctes vont permettre au gouvernement d’appliquer de nouvelles mesures, comme celles qui ont été annoncées hier soir.

Dans les zones d’alerte, les rassemblements seront limités à 30 personnes, et ce, dès lundi. Cette zone est atteinte, lorsque le taux d’incidence du virus dépasse les 50 cas pour 100.000 habitants. Les préfets auront également la possibilité d’ajouter de nouvelles mesures. Dans les zones d’alerte renforcée, soit dans les zones ou le nombre de cas dépasse les 150 pour 100.000 habitants, les bars devront fermer à partir de 22h au plus tard. Il sera impossible d’y vendre de l’alcool à partir de 20 heures, voire plus tôt si le préfet l’exige. De même, les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits (fêtes soirées, parcs) alors que les salles de sport et gymnases seront fermés eux aussi. Enfin, les rassemblements de plus de 1.000 personnes seront interdits pour les gros événements. Sont concernés par ces mesures, Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, en plus de Bordeaux, Lyon et Nice, qui s’y trouvaient déjà.

Enfin, la zone d’alerte maximale, qui est atteinte lorsque le seuil dépasse les 250 cas pour 100.000 habitants. Aix-Marseille et enfin la Guadeloupe sont actuellement concernées. Bars et restaurants vont y être fermés à partir de samedi, pour 14 jours. Les établissements ou les protocoles n’étaient pas assez stricts seront également concernés tandis que les théâtres, les cinémas ainsi que les musées resteront eux, ouverts, puisque les mesures sont lourdes et généralement imposées aux visiteurs, pour une plus grande sécurité. En France, le covid-19 a d’ores et déjà fait près de 500.000 cas, pour un peu moins de 32.000 décès.