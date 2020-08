Covid-19 : le gouvernement français accentue la pression

En France, les questions autour du covid-19 commencent à se poser et les politiques ont décidé de brandir la menace d’un reconfinement.

Difficile d’y voir clair, avec le covid-19. En effet, le nombre de contaminations constatées est en hausse. Avec environ 2.600 cas positifs dénombrés par jour, l’inquiétude est de mise, alors que les chiffres étaient situés aux alentours de 1.000 il y a trois semaines encore. Les vacances d’été, les réunions de famille ou encore les soirées en hausse aident et favorisent la circulation du virus. Interrogé à ce sujet, le Premier ministre Jean Castex a été très clair, estimant que si les Français continuaient à agir de la sorte, sans vraiment respecter les mesures barrières, alors les risques liés à un reconfinement étaient réels.

Afin de limiter les risques de propagations, le port du masque tend à se généraliser et de plus en plus de villes l’impose. Les mesures de prévention elles sont constamment rappelées et le gouvernement souhaite limiter le nombre de personnes se rendant à un événement, à 5.000, même si des dérogations sont à prévoir. Enfin, les régions touristiques vont, cet été, être particulièrement surveillées avec un nombre de tests réalisé, en hausse.

« Avec 600 000 tests réalisés par semaine, les performances de notre pays en la matière sont plus que satisfaisantes. Mais nous devons encore améliorer l’accès aux tests » a-t-il lancé, avant d’ajouter, « rien ne sert de prendre des mesures si elles ne sont pas respectées. Nous allons donc intensifier les mesures de contrôles ». De son côté, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a confirmé que la situation était critique, « Les indicateurs sont mauvais, les signaux sont très préoccupants et la situation se dégrade semaine après semaine. Mais il n’y a pas de fatalité. Le sort de l’épidémie est entre nos mains ». Autrement dit, c’est bien à nous de jouer si nous souhaitons éviter le pire.