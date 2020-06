Stop Covid : l’application sur le point d’être abandonnée ?

Peu téléchargée, présentant des risques pour les données personnelles et mettant en avant un coût relativement important, Stop Covid pourrait être abandonnée.

Un échec annoncé. En effet, le gouvernement français a très vite confirmé, au cours du confinement, qu’il envisageait de mettre en place une application de traçage, qui permettrait de suivre à la trace les personnes malades, touchées par le covid-19. Problème, de nombreuses voix se sont élevées afin de critiquer le gouvernement sur la gestion des données de Stop Covid. Si l’exécutif a assuré que les données personnelles ne seraient pas utilisées, les doutes subsistaient. Dernièrement Médiapart confirmait par ailleurs une brèche dans la sécurité du traitement de ces mêmes datas personnelles. Autre point de questionnement, le fait que l’application ne soit pas compatible avec le reste des applications ainsi que les demandes de l’Union européenne.

Le nombre de téléchargements lui, est loin de ce qui était attendu. En Allemagne, ce sont 6.5 millions de personnes qui ont téléchargé le Stop Covid national, dès le premier jour. En France, plusieurs semaines à la suite du lancement officiel, il n’y a eu que 2 millions de téléchargements qui ont été enregistrés. Il faut dire que l’utilité de ce genre d’application reste questionnable. En Australie, où Covid-Safe est utilisée par 5 millions de personnes, un seul cas a pu être identifié grâce à l’application. Un taux relativement faible, qui semble tout remettre en perspective.

Enfin, le coût enregistré par l’application. En effet, celle-ci a coûté relativement cher et le gouvernement est une nouvelle fois accusé de conflit d’intérêts. Selon certaines enquêtes, il n’y a pas eu de véritable concurrence. Expert en sécurité, Olivier Balzy lui, n’en démord pas, « Le gouvernement n’est pas capable de justifier que l’application a le moindre intérêt. Si en plus, elle a des failles de sécurité, autant la supprimer. J’ose espérer que la CNIL pointera les manques de StopCovid et appellera à arrêter les frais ». Pour le gouvernement en revanche, pas question de tout arrêter, notamment dans le cadre d’une seconde vague.