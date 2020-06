Il escalade 4 étages pour enlever une banderole raciste

En plein Paris, Acrobate94 a décidé d’escalader la façade d’un immeuble afin d’aller décrocher la banderole déposée par le groupe d’extrême-droite, Génération identitaire.

L’image du weekend dernier. En effet, alors que des milliers de personnes se sont réunies à Paris, place de la République, afin de réclamer la fin du racisme et des violences policières en France, les membres du groupe d’extrême droite, Génération identitaire, ont décidé de réagir. En grimpant sur le toit d’un immeuble, ces derniers ont alors déployé une grande banderole, une banderole créée spécialement pour l’occasion. Celle-ci visait alors à répondre aux manifestants et à dénoncer le racisme « anti-blancs ». Bien évidemment, cela n’a pas du tout plu à la foule massée en contrebas qui a toutefois pu compter sur un homme.

Acrobate94, YouTubeur et influenceur connu pour ses vidéos extrêmes, a décidé de réagir. Suivi par 900.000 personnes sur instagram et 400.000 sur Youtube, le jeune homme est un adepte des vidéos d’escalade. Résultat, il est monté sur la façade de l’immeuble, avalant les 4 étages qui le séparaient du haut, afin d’aller retirer la fameuse bâche. Réunie en bas, la foule a très vite célébré cette action, applaudissant le YouTubeur de longues secondes durant, pour un événement dont il risque de se souvenir longtemps.

Récemment interrogé à ce sujet, il a d’ailleurs accepté d’expliquer les raisons de son geste. « Ils sont là-haut, ils s’expriment, et on ne peut rien faire. Je me suis dit: je vais être l’homme de la situation. Je vais profiter de mon « talent » pour décrocher (la banderole) et montrer, encore une fois, qu’on est soudés » a-t-il ainsi assuré. Il profitera de cette petite tribune pour rappeler qu’il ne faut, en aucun cas, tenter de reproduire son geste. Lui, est entraîné depuis des années et passe sa vie, ses journées entières, à progresser dans le domaine de l’escalade. Résultat, si quelqu’un pouvait agir, s’était bien lui.