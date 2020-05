George Floyd : scènes apocalyptiques à Minneapolis

Les images de la mort de George Floyd continue de susciter l’émotion et l’indignation à travers les USA. La ville de Minneapolis elle, s’embrase.

Alors que la mort de George Floyd, afro-américain de 46 ans, continue de secouer le monde, les habitants de la ville de Minneapolis, dans le Missouri, ont décidé de ne rien lâcher. En effet, d’incroyables émeutes ont éclaté dans la ville et ce, pour la troisième soirée d’affilée. Incendies, jets de projectiles, insultes et violences font désormais partie du quotidien. Il faut dire que la communauté afro-américaine, soutenue par des millions de personnes à travers la ville, n’a pas accepté les images de la mort de Floyd. Sans arme, ce dernier a été arrêté avant d’être placé au sol par un policier qui s’est agenouillé sur sa nuque, l’empêchant, de fait, de respirer. Ses appels à l’aide, Floyd affirmant ne pas pouvoir respirer et être sur le point de mourir n’auront rien changé.

Sur les réseaux sociaux, ces images ont fait le tour du web. Depuis, les quatre hommes alors présents ce jour-là (Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao et J. Alexander Kueng) ont été renvoyés des forces de l’ordre. Derek Chauvin, identifié par la presse, serait celui qui aurait tué Floyd en restant sur lui, risque gros, d’autant que le département de la Justice a confirmé que cette enquête serait sa priorité absolue. Reste maintenant que la justice peut décider de relaxer Bennet si elle venait à lui trouver des circonstances atténuantes. Dans tous les cas, la ville de Minneapolis est à feu et à sang.

Le président Trump, invité à réagir, a assuré qu’il s’agissait d’un triste épisode. Toutefois, ce dernier, sur Twitter, a tenté de faire comprendre que les manifestations se devaient de se dérouler dans le respect de la loi. Dans le cas ou les pillages et les violences continuaient, Trump n’a pas hésité à lancer qu’il enverrait l’armée afin de faire respecter l’ordre. Pire encore, attisant la haine et les colères, celui-ci a ajouté qu’il n’hésiterait pas à donner l’autorisation à ses militaires de tirer à balles réelles sur les citoyens qui ne respecteraient pas ces recommandations.