Scandale en Chine après une sex-tape tournée dans un Ikea

En Chine, une sex-tape tournée dans un magasin Ikea a provoqué un véritable tollé. Une enquête a d’ailleurs été ouverte en ce sens.

En Chine, à la surprise générale, les magasins Ikea sont une véritable institution, ces derniers faisant clairement partie du paysage. Contrairement à ce qui se fait en Europe toutefois, les propriétaires et les employés laissent les visiteurs se reposer et dormir sur les lits et les canapés présentés. Il n’est donc pas rare de se promener et de voir des gens en pleine sieste au beau milieu d’un magasin. Une scène surprenante, qui confirme que les Chinois prennent souvent leurs aises. Problème, certaines personnes en profitent un peu trop. C’est notamment le cas de cette jeune femme qui a provoqué un véritable scandale.

Ainsi, le 9 mai dernier une jeune chinoise s’est filmée en train de se masturber au beau milieu du magasin. La vidéo, diffusée sur le net, a ensuite connu un véritable buzz. Le tollé médiatique a été tel que des centaines de personnes ont tenté de la retrouver. Il faut dire que les images font tache dans un pays où le sexe reste un sujet tabou. Ainsi, alors qu’elle se dénude, des visiteurs passent derrière la jeune femme, sans se douter de quoique ce soit. Un désaveu terrible pour le Parti communiste qui tente de tout contrôler, notamment sur les réseaux sociaux. Malheureusement, cette fois-ci, le web a devancé tout le monde.

La chaîne suédoise elle, a décidé de réagir. Face au buzz, elle a ainsi invité ses clients du monde entier à éviter les comportements déplacés. Les propriétaires du magasin ont également eu un message pour leur clientèle, qu’ils souhaitent civilisée. Une enquête a également été ouverte. La personne ayant posté la vidéo sur les réseaux sociaux est aujourd’hui accusée d’avoir violé les dispositions de l’article 12 de la « loi sur la sécurité des réseaux. ». Les images elles, ont été retirées et le nom de la jeune femme apparaissant à l’écran est toujours inconnu.