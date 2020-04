Chine : après le confinement, scène de foule impressionnante

En Chine, le confinement commence à prendre fin est les citoyens sortent tous en même temps, donnant parfois lieu à de drôles de scènes.

Après deux mois de confinement, la Chine commence peu à peu à sortir la tête hors de l’eau. Résultat, certains commerces ouvrent et les gens commencent peu à peu à sortir et reprendre un peu de bon temps. Problème, les millions de citoyens chinois ont été enfermés pendant trop longtemps, résultat, ces premières sorties s’effectuent de manière simultanée. De fait, des milliers de personnes se ruent dans les parcs en même temps, donnant parfois lieu à de drôles de scènes. C ‘est notamment le cas au niveau du parc national Huangshan, à l’est de la Chine, dans la province Anhui. Ce parc, dont les portes ont fermé le 25 janvier dernier a décidé de les rouvrir. Le 21 février, il a ainsi été annoncé le grand retour des visiteurs à la seule condition que le parc n’en accepte que 20.000 au maximum, contre 50.000 auparavant.

Avec un prix d’entrée situé autour des 20 euros et une situation sanitaire un peu difficile, le parc a eu un peu de mal à faire le plein, mais une récente opération marketing a fait le buzz. Afin de fêter la fin du confinement et le retour à la quasi-normale, le parc a ainsi ouvert ses portes pour absolument rien. Résultat, des milliers de personnes armées d’un masque se sont ruées à Huangshan, forçant de fait le parc à fermer ses portes, la capacité totale ayant été rapidement atteinte.

Face au buzz, les décideurs du parc ont d’ailleurs décidé de présenter leurs excuses aux personnes qui n’ont pas pu rentrer. S’ils ne sont que 20.000 à avoir que la chance de visiter Huangshan, il convient de rappeler que l’épidémie de covid-19 n’est toujours pas officiellement terminée, même si les chiffres annoncés par la Chine sont relativement bons. D’ailleurs, les personnes présentant des symptômes de la maladie (petite toux ou courbature) ont été rapidement reconduits à la sortie du parc afin d’éviter que de nouvelles personnes soient possiblement contaminées même si la province d’Anhui n’a confirmé que 990 cas et 6 décès.