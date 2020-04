Angleterre : un couple accueille son 22eme enfant !

En Angleterre, un couple a confirmé attendre son 22 ème enfant ! Un chiffre incroyable, que les parents assument à la perfection.

Si vous pensiez avoir une famille nombreuse, attendez un peu et comparez votre situation à celle des Raford. En Angleterre, cette famille vient effectivement d’accueillir son 24e membre, soit le 22e enfant du couple formé par Sur, 45 ans et son époux, Noel, 49 ans. Une annonce confirmée sur les réseaux sociaux, via les pages Instagram et Facebook de la famille. « Nous avons accueilli notre magnifique fille dans ce monde, vendredi soir. Nous ressentons déjà tant d’amour pour elle ! » ont confirmé les nouveaux parents, visiblement très émus.

Très actifs sur les réseaux sociaux, le couple a également promis qu’une nouvelle vidéo YouTube allait bientôt être mise en ligne sur leur chaîne officielle. Il faut dire que la famille Radford est bien connue en Angleterre, puisque pas moins de quatre documentaires ont été réalisés sur leur incroyable histoire. La famille Radford elle, est donc composée de Sue et de Noël mais également de Chris, 30 ans, Sophie, 25 ans, Chloé, 23 ans, Jack, 22 ans, Daniel, 20 ans, Luke, 18 ans, Milie 17 ans, Katie 16 ans, James 15 ans, Ellie 14 ans, Aimee Josh 13 ans, Josh 12 ans, Max 11 ans, Tillie, 9 ans, Oscar, 7 ans, Casper 6 ans, Hallie 3 ans, Phoebe 2 ans, Archie 18 mois et Bonnie, un mois.

Sophie a elle aussi trois enfants, faisant de Sue et Noel, de grands-parents bien heureux. Une histoire complètement folle, qui semble fasciner les internautes, la famille a su utiliser les réseaux à la perfection afin de se faire connaître. Désormais, tous se sont également tournés sur YouTube et la famille propose de temps à autre des vlogs racontant leur incroyable vie et la façon dont tous arrivent à gérer cette situation un peu particulière. De quoi remettre en perspective l’expression « famille nombreuse » qui, semble-t-il, n’a jamais été aussi bien utilisée qu’ici !