GTA 6 : le jeu pourrait sortir dans les jours à venir !

GTA 6 va-t-il sortir dans les jours à venir ? Pour beaucoup, la réponse est oui, mais cela aurait-il un sens, surtout dans cette période ?

GTA 6, va-t-il sortir dans les jours, semaines à venir ? Alors que de nombreuses entreprises sont à l’arrêt à cause du covid-19 et que de nombreuses sorties ont été retardées, il semblerait que Rockstar Game ait décidé de continuer ses activités. En effet, selon certaines informations d’insiders, dévoilées sur le forum 4Chan, il se pourrait que le prochain Grand Theft Auto soit dévoilé dans les jours à venir. Un constat partagé par plusieurs internautes qui ont décidé de mener l’enquête. Très vite, ces derniers ont ainsi découvert que le site gtavi.com a été redirigé vers un serveur basé à New York, une situation similaire à celle observée au cours de la sortie du précédent opus de la saga. À l’époque, gtav.com a également été redirigé vers le même juste avant de sortir.

Le jeu lui, s’annonce épique. En effet, peu d’informations ont filtré, mais il semblerait qu’il sera possible de jouer avec plusieurs personnages. Le travail mené au niveau des graphismes lui, s’annonce d’ores et déjà terrible et la map pourrait bien être largement élargie. Jamaïque, Colombie, Miami, Los Angeles et même Mexico pourraient être au programme. Si toutes ces villes et ces pays ne devraient pas figurer sur la map, il y a fort à parier que quelques-unes de ces destinations soient bien au programme.

Mais une telle sortie a-t-elle lieu d’être ? En effet, personne ne peut sortir et il semble difficile pour les joueurs de se rendre dans les magasins et une sortie de GTA VI aurait pour finalité de provoquer un buzz monstre et de possibles rassemblements. Rockstar Game pourrait alors opter pour une stratégie différente et une sortie tout en digital. Toutefois, il ne s’agit ici que de simples rumeurs et rien n’a été confirmé par la société. Encore un peu de patience donc avant que les choses n’évoluent et nous devrions en apprendre rapidement un peu plus !