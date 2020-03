Confinés, ils tentent de nouvelles coupes de cheveux !

Confinement oblige, certaines personnes ont décidé d’elles-mêmes se couper les cheveux avec souvent très peu de réussite !

Le confinement est dur à vivre pour une bonne partie du monde. En effet, plus de 2.3 milliards d’humains sont actuellement obligés de rester chez eux des suites des peurs autour du nouveau coronavirus. Résultat, le temps peut paraître un peu long pour certains, les plus habitués à avoir une vie sociale active. Les sorties, les restaurants, le cinéma, tout cela est bien terminé… Reste à savoir pour combien de temps encore. En effet, les Français sont bloqués chez eux pour au minimum 15 jours, toutefois il y a fort à parier que le confinement sera rallongé d’au moins 2 si ce n’est 4 semaines dans les heures à venir.

Bien entendu, cela pose quelques problèmes d’ordre sanitaire. Impossible par exemple, de se faire couper les cheveux. Résultat, français comme anglais et habitants du reste du monde, ont décidé de se rafraîchir par eux-mêmes. Bien évidemment, cela a parfois donné lieu à quelques désastres. Il faut dire que nous ne sommes par forcément habitués à nous couper les cheveux et que, bien évidemment, nous sommes loin d’être des professionnels.

Certains, comme Matt, 20 ans, ont tenté la coupe au bol relativement courte. Un échec cuisant puisqu’au final, cela ne ressemble à pas grand chose. Le petit côté Peaky Blinders ne passe pas du tout à cause notamment de la longueur sur le dessus. D’autres, ont décidé de tenter le dégradé ultime, puisqu’une pointe de cheveux part de la nuque avant que celle-ci ne grossisse au fur et à mesure que nous remontions. Certains profitent également de l’occasion pour se faire plaisir et osent le mulet ou le rasage total des cheveux. Bonne idée puisque personne n’en saura rien. Enfin, d’autres ont carrément osé une coupe difficilement définissable puisqu’elle ressemble un peu à ce qu’a pu faire le brésilien Ronaldo en son temps, mais à l’envers.