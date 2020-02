iPhone 9 : Apple devrait surprendre son monde

Le prochain iPhone 9 commence à se dévoiler, l’occasion pour Apple de surprendre son monde en proposant un tout nouveau produit.

Le prochain iPhone se dévoile peu à peu. En effet, les informations entourant la firme de Cupertino commencent à faire légion sur le web et force est de constater qu’Apple a décidé de bousculer ses codes afin d’offrir à ses fans et usagers, un téléphone loin des standards dits classiques de l’iPhone. Connue pour être plutôt haut de gamme, Apple a visiblement choisi une nouvelle stratégie et son prochain téléphone pourrait être bien être un smartphone accessible à toutes et à tous. Il faut dire que face à la concurrence accrue de Huawei, Samsung et désormais Xiaomi, la firme à la pomme se devait de réagir.

On se souvient ainsi des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, vendus à plus de 1.200 euros. Un prix qui en avait fait pâlir plus d’un. Il faut dire qu’à un tel tarif, peu de monde pouvait se permettre de se l’offrir, même si beaucoup ont décidé de tout de même se faire plaisir. Heureusement, pour les plus petites bourses, le prochain iPhone, l’iPhone 9 serait un moyen de gamme. Ainsi, selon Ming-Chi Kuo, ce téléphone sera vendu au prix de 439 euros en France et 399 dollars aux USA. Un téléphone qui ressemblerait beaucoup à l‘iPhone SE.

D’ailleurs, pour cet expert Apple, l’iPhone 9 serait en fait la version améliorée du SE, une sorte de SE2 donc. Reprenant le design de l’iPhone 8, ce smartphone disposerait donc d’un écran 4,7 pouces, 12 cm de diagonale ainsi que Touch ID. En outre, y seront intégrer quelques technologies d’aujourd’hui afin de lui donner un peu plus de cachet. Enfin, il faudra compter sur 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. L’iPhone lui, était initialement prévu pour mars, mais pourrait sortir plus tard, à cause notamment de la crise sanitaire du coronavirus qui impacte les usines chinoises.