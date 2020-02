Les Maasaï découvrent les filtres Snapchat et c’est épique !

Au Kenya, les Maasaï ont découvert et ce, pour la toute première fois, l’existence des filtres Snapchat. une scène immortalisée et célébrée sur internet.

Les technologies font partie de notre quotidien à tous… Ou presque. En effet, si pour nous les smartphones sont une évidence, pour certaines populations les plus reculées, tout cela n’est que très abstrait. C’est notamment le cas des Maasaï ! D’ailleurs, ces derniers ont récemment découvert ce qu’était un filtre Snapchat et, très vite, les premières images de cette folle découverte ont fait le tour du monde. Tout cela a été rendu possible par Kate Katumbi, une jeune photographe professionnelle australienne de 22 ans, qui a décidé de se rendre au Kenya, le temps d’une visite qu’elle a souhaité immortaliser.

Ainsi, afin de briser la glace avec celles et ceux à qui elle rendait visite, la jeune femme a pris la décision de présenter à ses nouveaux amis la fameuse application Snapchat et surtout ses filtres devenus iconiques. Très vite, tous les membres de la tribu se sont mis à prendre des photos et à s’émerveiller face à cette technologie. Bien entendu, les scènes ont été filmées et sur quelques vidéos, nous pouvons voir de jeunes hommes et femmes rire aux éclats devant leur tête arrondie, grossie, grimée.

