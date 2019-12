Face aux grévistes et aux empêchements, Milla Jasmine a poussé un véritable coup de gueule, de quoi lui assurer des retours et des débats enflammés !

Au cœur de l’information people depuis quelques jours, notamment grâce à la visite surprise de Mujdat, dans les Anges, Milla Jasmine continue de surfer sur le buzz. Après qu’elle ait avoué avoir menti à ses paires et s’être rabibochée avec son compagnon, la belle semble profiter de la moindre occasion pour recoller les morceaux. Bien évidemment, celle-ci pense aussi à elle et, dernièrement, Milla a pris le train ! Un train qu’elle a bien failli rater à cause des grèves, ce qui l’agace d’ailleurs, au plus haut point.

Selon elle, les grévistes prennent la France en otage et ces derniers mènent leur propre révolution, aux dépens des autres. Ce qu’elle ne comprend pas, par dessus-tout, c’est la raison pour laquelle ces derniers s’en prennent aux honnêtes gens et ne bloquent pas celles et ceux qui font les lois, à savoir les premiers visés. Toujours selon elle, la stratégie actuellement mise en place par les grévistes n’est d’ailleurs pas la bonne, les gens craquant face au manque de transport ne soutiendront plus les grévistes.

Mais Milla Jasmine ne s’arrêtera pas là, bien au contraire et développera le fond de sa pensée, quitte à en choquer et à en énerver quelques-uns. « En fait, ce qui est en train de se passer, et qui est très très grave à mon sens, c’est que le fait de nous imposer cette grève qu’on pas choisi, ça crée un fossé. Au lieu de stigmatiser le vrai problème et d’aller directement chez les principaux concernés, vous nous imposez ça. Mais nous, ce qui va se passer, on ne va pas vous soutenir. » Un discours qui ne devrait pas faire bouger les choses mais qui a au moins eu le mérite d’ouvrir le débat. Alors, qu’en pensez-vous ?