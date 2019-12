Un canard amputé du pénis car trop actif sexuellement !

Aimant ses femelles, Dave le canard était tellement porté sur le sexe que les vétérinaires ont décidé d’amputer son pénis.

Dave le canard, vient de subir une amputation du pénis. En effet, ce dernier a été opéré avec succès à cause d’une infection au niveau de ses parties qui s’est déclarée à cause de sa trop forte et violente activité sexuelle. Ce dernier pouvait avoir jusqu’à 10 relations sexuelles par jour ! Son propriétaire, Josh Watson, s’est rapidement expliqué, affirmant que son animal de compagnie n’arrêtait de vouloir copuler avec Dora, Freda et Edith, des femelles de son groupe. Malgré les recommandations de vétérinaire et une série de médicaments, Dave a continué à vouloir s’amuser. Résultat, ce dernier a ensuite été pris en charge par le département des espèces exotiques du Highcroft Veterinary Hospital de Bristol.

C’est là que les docteurs se rendront compte de son infection au niveau du pénis. Celle-ci commençant à être grave, ces derniers ont été forcés de lui amputer le pénis afin d’empêcher sa propagation. Son infection elle, a été causée de son amour pour le sexe. Le pire dans cette histoire ? La saison de reproduction n’a même pas débuté. Résultat, afin de préserver sa santé et celle des femelles, la décision a été prise de l’opérer. « Je pense que les femelles du groupe l’aiment bien. Mais parfois, elles en ont un peu marre de lui, dès qu’il en a l’occasion, il essaie de s’accoupler avec elles » affirme son propriétaire.

Les femelles elles, peuvent être relativement agressives et, lorsqu’elles ne veulent pas de quelque chose, elles le font savoir en hésitant pas à piquer et attaquer le mal. Son pénis a peut-être souffert d’une attaque du genre et, à ce titre, ce dernier s’est infecté. Depuis son retour de chez le vétérinaire, Dave a été séparé de ses congénères afin d’observer une période de repos. Il devrait retrouver ses amis et amies dans les prochains jours, le temps que sa situation se calme et que son opération se cicatrise. Son vétérinaire a toutefois affirmé qu’outre le fait de ne plus pouvoir copuler, ce dernier devrait apparaître un peu moins heureux que d’habitude, le temps de se faire à sa nouvelle vie.