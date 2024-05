Pyramides : incroyable découverte chez les Mayas !

Au Guatemala, la découverte d’une ancienne cité Maya a fait l’effet d’une petite bombe. On vous explique pourquoi et comment celle-ci a été trouvée.

Historique, pour ne pas dire révolutionnaire. En effet, des chercheurs et scientifiques ont réussi à découvrir une ancienne citée Maya, que personne ne pensait être en mesure un jour de trouver. La raison ? Celle-ci était perdue au beau milieu de la jungle. La végétation était tellement dense qu’il était quasiment impossible d’espérer tomber dessus. Mais c’est chose faite et cela pourrait changer beaucoup de choses, car cette annonce pourrait nous aider à comprendre la façon dont les civilisations anciennes vivaient. Quel était leur mode de vie.

Une civilisation méconnue, qui nous a récemment fait peur pour ses prédictions (erronées, heureusement). Mais les Mayas sont aussi connus pour leur temple, certain de leurs traditions et pour leurs constructions ! Ce qui fascine le plus reste probablement ce mystère entourant son effondrement. En effet, on ne sait pas vraiment comment ni pourquoi les Mayas ont disparu. On sait seulement qu’entre 850 et 1000 après J.-C., cette civilisation a commencé à décliner avant de finalement s’effondrer, mais pas au point de disparaître puisque des descendants Mayas vivent encore aujourd’hui.

Pour en apprendre potentiellement davantage sur cette partie de notre histoire, on pourra compter sur la découverte d’une vieille citée, au cœur de la jungle guatémaltèque d’El Mirador. Une série de près de 400 établissements (417, pour être très précis) interconnectés, dont certains ont été construits il y a 3 000 ans, et qui sont reliés entre eux par environ 100 kilomètres de route. Une cité construite 1.000 ans avant notre ère. Pour l’archéologue Enrique Hernández, de l’université de San Carlos, cette découverte pourrait être aussi importante pour notre compréhension de l’histoire que les pyramides d’Égypte, lui qui affirme que cette immense « ville » a été en mesure de développer le premier réseau routier de l’Histoire !