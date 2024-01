Ces 5 signes qui démontrent que votre relation touche à sa fin

Voici 5 signes qui tendent à démontrer que votre relation de couple touche, peu à peu, à sa fin.

Si certaines relations amoureuses sont faites pour durer (et durent). D’autres, en revanche, s’arrêtent après quelques semaines, mois voire années. Problème, certaines personnes ont du mal à le voir et donc, à l’accepter. Heureusement, de nombreuses ressources existent, permettant de prendre le bon chemin et d’apprendre à rebondir. Pour nous aider à y voir plus clair, le thérapeute Jeff Guenther, dans l’Oregon, a d’ailleurs révélé les 5 signes les plus courants qui tendent à démontrer qu’effectivement, une relation touche à sa fin.

Ces derniers sont :

La négligence des petits gestes du quotidien,

Les disputes incessantes autour des mêmes choses,

Le fait de s’éloigner l’un de l’autre,

Le besoin d’indépendance,

Le fait d’avoir envie de quelqu’un d’autre

Interrogé, ce dernier s’explique sur toutes ces observations. « Au fil du temps, si vous cessez de vous livrer à de petits gestes d’affection comme les compliments, le flirt, le toucher ou de passer du temps de qualité ensemble, c’est comme si vous étiez devenus des colocataires qui ne font que se croiser dans le couloir.” Et clairement, on ne tombe pas amoureux de son acolyte !

Tout cela participe à créer un fossé grandissant entre vous et votre partenaire au point qu’à un moment, il devient trop compliqué d’arranger les choses. Le couple “ne peut plus se voir” ou ne peut plus s’entendre et c’est le besoin d’être seul qui prédomine. Les désaccords, même mineurs, sont trop importants et occupent l’esprit, ce qui pousse à, peu à peu, s’éloigner l’un de l’autre. En bref, c’est probablement la fin de votre relation… Et il faut s’y faire même si, rassurez-vous, cela fait partie de la vie. Certes, l’expérience est douloureuse, mais cela peut simplement signifier que la personne avec qui vous étiez n’était peut-être pas la bonne.