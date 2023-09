80-20 : la méthode d’une relation qui fonctionne ?

Avez-vous déjà entendu parler de la méthode du 80-20 ? C’est peut-être LA méthode d’une bonne relation amoureuse qui fonctionne. On vous explique tout.

Le monde du dating peut-être une véritable galère. Entre les red flags, les petites galères du quotidien et les efforts à effectuer pour conserver une relation saine, il y a pas mal de choses qui doivent être prises en compte. Cela dit, si vous avez la chance de trouver un partenaire qui répond à la plupart de vos attentes, il faut tout faire pour que les choses se déroulent du mieux possible. Mais aujourd’hui, avec la multiplication des plateformes de rencontre, il est très simple d’abandonner, de laisser tomber au moindre problème et donc, de se tourner vers quelqu’un d’autre.

Dès la moindre petite contrariété, beaucoup décident de dire stop pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Cela nous amène à la règle des 80/20, dont vous avez peut-être entendu parler d’une manière ou d’une autre. C’est une règle qui, d’ailleurs, s’applique à plein d’autres situations de la vie courante ! Pas seulement les relations, mais aussi l’alimentation, les habitudes, les dépenses… En ce qui concerne les relations, la règle des 80/20 est liée à l’idée qu’une seule personne ne peut pas répondre à tous nos besoins en permanence. « La clé d’une relation saine est d’élever ses exigences et de réduire ses attentes.

Réduire ses attentes à 20 % de la relation permet de créer suffisamment de flexibilité pour permettre à la relation de se poursuivre et de se développer.” explique Sloan Sheridan Williams, coach de vie et experte en relations amoureuses. « Certains couples peuvent choisir de partager leur temps à raison de 80/20, en réservant 20 % de leur temps à des activités individuelles, comme un hobby ou un voyage. Les experts affirment que cela pourrait éliminer la pression du compromis » continue-t-elle, expliquant notamment qu’en n’obtenant pas ce qu’elle veut 20 % du temps, une personne peut potentiellement s’ouvrir à de nouvelles expériences… Au point d’apprécier, d’aimer ce qu’elle voit.