Une religieuse française plaque un manifestant !

En France, une religieuse a décidé de plaquer un manifestant pour le climat après que ce dernier ait retardé le chantier de construction de leur nouvelle chapelle.

Une scène qu’on n’aurait jamais vraiment pensé voir un jour. En effet, à l’occasion d’une manifestation pour le climat, organisée du côté de Saint-Pierre-de-Colombier, en Ardèche, une religieuse a tout simplement décidé de plaquer un manifestant, visiblement bien inspirée par la coupe du monde qui se déroule actuellement. Un moment exceptionnel, qui s’explique par une situation complexe, tendue. En effet, les défenseurs du climat s’inquiéteraient surtout de l’impact néfaste que pourrait avoir la construction d’une nouvelle église sur ces lieux tandis que les autorités religieuses, elles, argumentent en leur faveur.

Mais qu’à cela ne tienne. Les défenseurs de l’environnement ont décidé de manifester contre la construction de cette nouvelle chapelle, mais aussi, contre la construction d’un centre résidentiel par la Famille Missionnaire de Notre-Dame. Or, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Une nonne a ainsi décidé de plaquer un manifestant ! Une scène surréaliste, alors que les travaux d’excavation, qui devaient débuter, ont été interrompus.

En effet, les manifestants ont été vus en train de briser les tubes en plastique qui sont utilisés, pour ralentir la démarche en cours . « Je ne m’attendais pas à cela », a Sylvain Hérenguel, coprésident de l’association locale de protestation. « Je m’attendais à ce que les religieuses fassent preuve d’un peu plus de respect pour l’ordre public. J’ai été malmené trois fois par cinq personnes qui ont déchiré mes vêtements et essayé de me mettre dehors. Ils ont décidé de protéger le site avec leurs actes [violents] et leurs corps ». Une bagarre qui a duré 1h30 environ avant que les choses ne se calment, toujours sous le regard des forces de l’ordre. Une scène filmée, qui a déjà fait le tour du monde !