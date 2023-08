Chris Watts : l’affaire revient sur le devant de la scène !

L’affaire Chris Watts revient sur le devant de la scène. En effet, de nouvelles lettres écrites par le meurtrier ont refait surface, suscitant beaucoup d’émotions !

L’affaire Chris Watts a fait énormément de bruit. Il y a près de cinq ans, cet homme alors âgé de 34 ans tuait sa femme, Shannan (alors enceinte de leur troisième enfant) ainsi que ses deux filles, Bella (âgée de 4 ans seulement) et Celestre (âgée de 3 ans). Les Américains se souviennent encore de lui, apparaissant à la télévision, en train de partager bon nombre d’informations sur sa femme et ses enfants. À ce moment-là, tout le monde pensait que les 3 avaient tout simplement disparu, qu’elles avaient été kidnappées. Très vite, il est apparu que toutes étaient décédées. Pire encore, c’est bien Chris Watts qui a commis l’irréparable. Depuis, il a avoué ses crimes. Des aveux et une histoire racontée en détail dans le documentaire Netflix intitulé American Murder : The Family Next Door.

Comme souvent, ce type de documentaire a d’ailleurs donné lieu à une vraie “Watts mania”. Le meurtrier reçoit des dizaines de lettres, dont celles de Cheryln Cadle, écrivaine, qui s’est longuement entretenue avec lui. Au cours de cet échange, Watts a confié qu’il avait pensé à tuer sa femme depuis un long moment, en particulier depuis le début d’une liaison qu’il a décidé d’entretenir avec une collègue. Il a également admis lui avoir donné secrètement de l’OxyContin pour tenter de mettre fin à sa grossesse. Il a également expliqué comment sa femme est décédée, par strangulation. Dans ses lettres, il décrit comment ses « yeux se sont remplis de sang » et son visage est devenu « tout noir avec des traces de mascara ».

Dans une lettre adressée à Cadle, il écrit : « Le 13 août, au matin, je suis allé dans la chambre des filles en premier, avant que Shanann et moi ne nous disputions. Je suis allé dans la chambre de Bella, puis dans celle de Cece et j’ai utilisé un oreiller de leur lit pour les tuer. Après avoir quitté la chambre de Cece, je suis retourné dans le lit de Shanann et nous nous sommes disputés ». Malheureusement pour lui, les deux filles se sont réveillées. La mère était déjà partie. « Après le décès de Shannan, Bella et Cece se sont réveillées. Je ne sais pas comment elles se sont réveillées, mais elles se sont réveillées. Les yeux de Bella étaient couverts d’ecchymoses et les deux filles avaient l’air d’avoir subi un traumatisme ». Il a enterré le corps de son épouse à côté d’une installation de stockage de pétrole avant de jeter le corps de ses enfants, dans le réservoir à côté.