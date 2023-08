Neymar : les chiffres fous de son transfert en Arabie Saoudite

Neymar a confirmé son départ pour l’Arabie Saoudite. Une surprise pour pas mal de monde, mais qui s’explique pour des raisons financières… Compréhensibles.

Arrivé en Arabie Saoudite, la surprise générale, le génial footballeur brésilien a suivi un mouvement de grande ampleur, cet été, en rejoignant la ligue d’un pays controversé. En effet, pour beaucoup de joueurs de football et d’amateurs de ballon rond, la Saudi Pro League est en train de tuer le game. Il faut dire que l’argent, le Royaume en a… Et n’hésite pas à le dépenser. Pour Neymar, les chiffres sont totalement fous :

Premièrement, le jour brésilien va tripler son salaire. Il va désormais toucher près de 100 millions d’euros à l’année !

Au niveau des primes, le Ney va toucher 80.000 euros pour chaque victoire et devrait même toucher 500.000 euros par post mettant en avant l’Arabie Saoudite et sa culture.

Mais ce n’est pas tout. Loin de là même. En effet, le joueur va voir toutes ses dépenses, lors de ses jours de repos, être prises en charge. En gros, il va être nourri, logé et blanchi, car comme vous pouvez vous en douter, il va également avoir droit à une maison de rêve. Au total, sa maison aura 25 chambres, 1 piscine, 3 saunas et 5 domestiques.

Ajoutez à cela :

9 voitures de luxe, dont 1 Bentley Continental GP, 1 Aston Martin DBX, 1 Lamborghini Hurican et 6 Mercedes

1 chauffeur

1 jet privé

Naturellement, ces contrats démesurés sont largement pointés du doigt par pas mal d’individus, qui considèrent que le jeu est mort. En effet, comment est-ce qu’il sera possible, à l’avenir, pour les clubs français et européens de lutter contre la manne financière do Royaume qui n’attire d’ailleurs par que de joueurs en fin de carrière, mais de plus en plus de jeunes ? Impossible à dire ! Le plus dingue dans cette histoire ? Le joueur est blessé et ne jouera pas avant quelques semaines.