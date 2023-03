Tout ce que vous devez savoir sur Wondershare MobileTrans

Les pertes de données sont souvent occasionnées par des suppressions accidentelles, des pannes, des virus, les mises à jour. Pour remédier à cela et pour ne plus vivre une telle expérience, il est impératif de disposer d’un logiciel de transfert, de sauvegarde et de restauration des données.

Des logiciels, il en existe, mais rares sont ceux qui vous permettront de récupérer et de sauvegarder tous les types de fichiers.

Wondershare MobileTrans est un logiciel compatible sur plus de 6 000 appareils mobiles. Il est parfaitement fonctionnel sur les appareils Android de marque Samsung, Huawei, Xiaomi et sur le système iOS de la marque Apple.

Comment obtenir Wondershare MobileTrans ? Quelles sont les fonctionnalités disponibles sur le logiciel ? Dans ce guide, vous allez découvrir Wondershare MobileTrans et les étapes à suivre pour l’utiliser dans votre quotidien.

Les fonctionnalités de MobileTrans

MobileTrans est un logiciel doté de plusieurs fonctionnalités qui contribue à transférer aisément des données entre différents appareils mobiles. Il est compatible avec les systèmes Android et iOS.

En effet, vous pouvez sauvegarder et échanger les données sans contraintes, que ce soit d’un Apple à un Samsung et vice versa.

Transfert de Téléphone

MobileTrans de Wondershare est une fonctionnalité innovante qui facilite le transfert de vos fichiers tels que messages, photos et vidéos d’un téléphone à un autre.

Ce programme prend en charge plus de 6 000 appareils mobiles, dépassant ainsi les attentes des utilisateurs. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez maintenant transférer vos données iCloud sur un appareil Android en un seul clic. Ainsi, cela vous évite les longues et fastidieuses procédures.

Cette diversité de support pour les appareils brise les barrières en matière de transfert de données entre téléphones. Que vous souhaitiez passer d’iOS à un téléphone Android, Xiaomi ou Samsung, MobileTrans vous offre une solution pour transférer toutes vos données sans aucune perte.

La fonctionnalité » Transfert de téléphone » de MobileTrans est indispensable pour les utilisateurs qui cherchent à changer de téléphone sans perdre leurs données importantes.

Transfert de WhatsApp

Les utilisateurs de WhatsApp font face à plusieurs difficultés, mais l’une des plus importantes est la sauvegarde de leurs données. Cependant, grâce à la fonction « Transfert de WhatsApp , le transfert de messages, photos, vidéos, stickers et audios est désormais rapide et facile.

De plus, cette fonction permet de transférer facilement vos données vers d’autres applications mobiles telles que Wechat, WhatsApp GB, Line, Viber, etc. Ainsi, si vous avez déjà sauvegardé vos données WhatsApp sur Google Drive, vous pouvez les transférer directement d’un téléphone iOS à un Android, ou entre deux téléphones utilisant le même système.

En utilisant le Transfert de WhatsApp, les utilisateurs peuvent éviter les pertes de données (messages ou médias) et peuvent aisément passer d’un téléphone à un autre. Bien que le système d’exploitation soit divergent.

Sauvegarde et Restauration

Wondershare MobileTrans est un logiciel doté d’une fonctionnalité de sauvegarde de téléphone et de restauration de données sur ordinateur. Il vous permet de sécuriser plus de 18 types de fichiers, notamment les messages, les contacts, les photos et bien plus encore.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement exporter vos messages WhatsApp et WhatsApp Business sous forme de fichiers PDF/HTML directement sur votre ordinateur. Si vous avez par inadvertance supprimée des données importantes de WhatsApp de votre appareil Android ou iOS, vous pouvez les restaurer rapidement grâce au logiciel MobileTrans.

Si vous utilisez iTunes sur vos appareils Android et iOS, le logiciel peut également restaurer tous vos fichiers.

De plus, cette fonctionnalité est compatible avec les dernières mises à jour des systèmes d’exploitation Android 12 et iOS 15. Ce qui signifie que vous pouvez l’essayer sur un Samsung S22 ou un iPhone 13.

La solution de sauvegarde et de restauration de données de Wondershare MobileTrans vous permet aussi d’économiser de l’espace en sauvegardant votre téléphone sur un ordinateur. Les développeurs du logiciel se sont assurés que vous ne perdrez aucune de vos données pendant le processus de sauvegarde ou de restauration.

Transfert de playlist

Le transfert de playlists entre différents services de streaming est désormais possible grâce à la nouvelle fonctionnalité de MobileTrans. Elle est pratique et accessible à tous, même aux novices.

Les services de streaming pris en charge par le logiciel incluent Apple Music, Spotify, YouTube Music, ainsi que d’autres plateformes similaires. Le processus de transfert est très simple et ne prend que quelques clics pour transférer l’intégralité de votre playlist.

Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de leur musique préférée sans avoir à passer par la fastidieuse tâche de recréer manuellement leurs playlists sur chaque service de streaming. En outre, Transfert playlist est régulièrement mis à jour pour prendre en charge de nouvelles plateformes. Ainsi, vous avez davantage de choix et de flexibilité pour transférer la liste de musique.

Avec cette solution pratique, le transfert de vos playlists d’un service à un autre devient un jeu d’enfant. Une aubaine pour que vous puissiez profiter de votre musique préférée à tout moment, quel que soit le service de streaming que vous utilisez.

Comment fonctionne le transfert de données sous « Sauvegarde et restauration » ?

MobileTrans de Wondershare est un logiciel innovant qui offre une solution pratique pour sauvegarder et restaurer vos données importantes en toute sécurité. Cette application vous permet de transférer vos fichiers en un rien de temps et sans tracas, afin que vous puissiez récupérer toutes vos informations importantes en cas de perte de données.

En utilisant MobileTrans, la sauvegarde et la restauration de données sont extrêmement simples et rapides. Pour commencer, voici les étapes à suivre :

Étape 1 : Lancer l’application sur votre ordinateur.

Étape 2 : Connecter votre téléphone via un port USB.

Étape 3 : accéder au menu et choisir l’option de sauvegarde ou de restauration en fonction de vos besoins.

Étape 4 : Commencer par sélectionner les données que vous souhaitez sauvegarder ou restaurer, telles que des photos, des contacts, des SMS, des journaux d’appels, des enregistrements audio et plus encore.

Avec MobileTrans, vous pouvez également restaurer les données d’iTunes sur votre téléphone ainsi que les données WhatsApp supprimées. Vous pouvez ainsi récupérer toutes les données importantes que vous avez perdues en un rien de temps.

MobileTrans de Wondershare est un logiciel extrêmement utile qui vous permet de sauvegarder et de restaurer vos données importantes en toute sécurité et de manière simple. Avec des étapes claires et simples, vous pouvez facilement transférer vos fichiers vers un nouvel appareil et récupérer les données perdues en cas de besoin.

Conclusion